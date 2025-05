Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 9 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Oggi, venerdì 9 maggio, quarta giornata degli Internazionali d’Italia di tennis. Al Foro Italico tanti i match da seguire e in casa Italia si andrà a caccia di soddisfazioni che sono venute un po’ meno rispetto alle aspettative nei giorni precedenti.

Fari puntati su Lorenzo Musetti. Il toscano farà il proprio esordio al Foro Italico e giocherà sul Centrale il terzo incontro del programma, opposto al finlandese Otto Virtanen. Una partita, sulla carta, alla portata per il carrarino, ma si sa che di facile nel tennis non ci sia mai nulla, specie per un tennista estroso come Musetti.

Sulla Grand Stand Arena saranno protagonisti in apertura e chiusura di giornata Francesco Passaro e Luciano Darderi. L’umbro giocherà contro il bulgaro Grigor Dimitrov, mentre Darderi contro il britannico Jack Draper. Due incroci molto complicati per i due tennisti nostrani, che dovranno superarsi per fare partita con i rivali.

Sul campo della SuperTennis Arena, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno impegnate nel doppio, opposte alla coppia Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu, avendo come obiettivo quello di replicare il successo dell’anno scorso. Allargando il discorso, grande curiosità sulle prime uscite di Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e di Aryna Sabalenka, tra i candidati al successo nel tabellone di singolare maschile e femminile.

La quarta giornata degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis a Roma prenderà il via a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva per quanto concerne il tabellone di singolare maschile sarà affidata a Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), sfruttando le app. Sky Sport Plus (per i clienti Sky) ed Extra Match (clienti NOW); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. Per quanto concerne, il tabellone femminile ci sarà il simulcast tra i canali di Sky Sport citati e SuperTennis HD; in streaming con le piattaforme a pagamento menzionate, supertennis.tv e SuperTennix. Da stabilire la trasmissione del match sui canali Rai.

ORDINE DI GIOCO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 OGGI

Venerdì 9 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Aryna Sabalenka vs Anastasia Potapova

Dusan Lajovic vs Carlos Alcaraz (Non prima 13:00)

Lorenzo Musetti vs Otto Virtanen

Coco Gauff vs Victoria Mboko (Non prima 19:00)

Camilo Ugo Carabelli vs Alexander Zverev (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Grigor Dimitrov vs Francesco Passaro

Olga Danilovic vs Qinwen Zheng (Non prima 13:00)

Emiliana Arango vs Mirra Andreeva

Emma Navarro vs Kamilla Rakhimova

Jack Draper vs Luciano Darderi

SuperTennis Arena – ore 11:00

Roman Andres Burruchaga vs Karen Khachanov

Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas

Ekaterina Alexandrova vs Emma Raducanu

Francisco Comesana vs Holger Rune

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu

Pietrangeli – ore 11:00

Arthur Fils vs Tallon Griekspoor

Magdalena Frech vs Victoria Azarenka

Cameron Norrie vs Daniil Medvedev

Denis Shapovalov vs Vilius Gaubas

Elena Rybakina vs Eva Lys

Court 14 – ore 11:00

Anastasia Pavlyuchenkova vs Sofia Kenin

Katie Volynets vs Clara Tauson

Alex Michelsen vs Laslo Djere

Vit Kopriva vs Sebastian Baez

Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund

Court 1 – ore 11:00

Jordan Thompson vs Brandon Nakashima

Alexei Popyrin vs Carlos Taberner

Veronika Kudermetova vs Amanda Anisimova

Leylah Fernandez vs Antonia Ruzic

Bianca Andreescu vs Donna Vekic

Court 2 – ore 11:00

Maria Sakkari vs Magda Linette

Linda Noskova vs Sonay Kartal

Ugo Humbert vs Corentin Moutet

Marta Kostyuk vs Daria Kasatkina

Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Timea Babos / Luisa Stefani

Court 15 – ore 11:00

Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova vs Katerina Siniakova / Shuai Zhang

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko (Non prima 12:30)

Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto vs Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok

