Picardi-Zara oggi, Europeo pesi gallo 2025: programma, orario, tv, streaming

Vincenzo Picardi contro Cristian Zara, si assegna quest’oggi il titolo europeo dei pesi gallo. Una notte che sarà particolarmente lunga e interessante, quella di Foiano di Val Fortore. Sarà infatti la provincia di Benevento a ospitare questo combattimento tutto italiano.

Una notte da osservare, in sostanza, con due vere e proprie generazioni a confronto, quella di Picardi, che ha 41 anni e che è passato professionista in maniera sia relativa che assoluta parecchio avanti negli anni, e quella di Zara, che prova a dare alla Sardegna un pugile del quale essere orgogliosi. La vera domanda è: dopo due sconfitte, riuscirà il sassarese a far sua la terza sfida?

Il combattimento tra Vincenzo Picardi e Cristian Zara si terrà questa sera all’interno di una riunione che partirà alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay, con collegamento a partire dalle ore 22:00.

CALENDARIO PICARDI-ZARA, EUROPEO GALLO OGGI

Venerdì 9 maggio

Ore 22:00 circa Vincenzo Picardi (ITA)-Cristian Zara (ITA) – Europeo pesi gallo, 12 riprese – Diretta tv su RaiSport

SOTTOCLOU

A partire dalle ore 19:00

Ciro Romano (ITA)-Luka Leskovic (CRO) – Pesi superwelter, 6 riprese

Riccardo Valentino (ITA)-Francesco Coppola (ITA) – Pesi leggeri, 6 riprese

Francesco Aiello (ITA)-Ricardo Pompeo Mellone (BRA) – Pesi superwelter, 6 riprese

Gianluca Ceglia (ITA)-Camilo Caicedo (COL) – Pesi leggeri, 6 riprese

Francesco De Rosa (ITA)-Omar Cuello (COL) – Pesi supergallo, 8 riprese

