Passaro-Dimitrov oggi, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Francesco Passaro torna in campo per continuare ad alimentare le sue possibilità di sognare sulla terra rossa del Foro Italico. Nell’incontro valevole per i trentaduesimi del tabellone maschile del torneo ATP di Roma il giocatore italiano affronta, primo match sulla Grand Stand Arena, il bulgaro Grigor Dimitrov.

Il numero 101 del mondo sa bene di entrare in campo da sfavorito contro la testa di serie numero 14. Il successo contro il giocatore di Taiwan Chun Hsin Tseng, superato in tre set, ha ribadito il suo ottimo feeling con i campi sui quali lo scorso anno si è spinto fino ai sedicesimi regalando grandi emozioni al pubblico romano.

Il match odierno sarà il primo sulla Grand Stand Arena a partire dalle ore 11:00. L’ultimo ed unico precedente tra i due giocatori risale al primo turno dell’Australian Open di quest’anno, incontro vinto da Passaro grazie al ritiro del bulgaro sul 7-5 2-1 a favore dell’avversario. Chi vince affronta il vincente di Khachanov-Burruchaga.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Passaro-Dimitrov, secondo turno del Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis (canale 203), e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PASSARO-DIMITROV, ATP ROMA

Venerdì 09 Maggio – Grand Stand Arene

Dalle 11:00

Grigor Dimitrov (Bulgaria, 14) –Francesco Passaro (Italia)

Non prima delle 13:00

Olga Danilovic (Serbia)- Qinwen Zheng (Cina,8)

A seguire

Emiliana Arango (Colombia, Qualificata) – Mirra Andreeva (Russia,7)

A seguire

Emma Navarro (USA,10) – Kamilla Rakhimova (Russia)

A seguire

Jack Draper (Gran Bretagna,5)-Luciano Darderi (Italia)

PROGRAMMA PASSARO-DIMITROV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 20.40, per gli abbonati; Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato delle reti Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.