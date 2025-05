Dove vedere Errani/Paolini-Jiang/Wu in tv, WTA Roma 2025: orario, ordine delle partite, streaming

Jasmine Paolini e Sara Errani faranno il proprio esordio nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia, fronteggiando la cinese Jiang Xinyu e la taiwanese Fang-Hsien Wu nei sedicesimi di finale. Le Campionesse Olimpiche cercheranno di farsi strada sulla terra rossa di Roma, provando a ottenere il risultato di lusso di fronte al proprio pubblico dopo qualche mese un po’ complicato in termini di risultati.

Le azzurre sono state eliminate agli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid, ai quarti di finale a Stoccarda, agli ottavi del Masters 1000 di Miami e ai sedicesimi del Masters 1000 di Indian Wells dopo che avevano alzato al cielo il trofeo in quel di Doha. Le nostre portacolori andranno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale, dove incrocerebbero le vincenti di Fernandez/Putintseva-Ninomiya/Xu.

L’appuntamento è per venerdì 9 maggio, sarà il quinto incontro a partire dalle ore 11.00 alla Supertennis Arena. Ad aprire il programma sarà il confronto tra l’argentino Burruchaga e il russo Khachanov, seguito dalla sfida tra il francese Muller e il greco Tsitsipas, poi il match femminile tra Alexandrova e la britannica Raducanu. Il singolare tra l’argentino Comesana e il danese Rune sarà la quarta partita, al termine della quale toccherà alle Campionesse Olimpiche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Paolini/Errani-Xinyu/Hsien Wu, sedicesimo di finale degli Internazionali d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Plus; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-JIANG/WU INTERNAZIONALI D’ITALIA

Venerdì 9 maggio

Quinto match dalle ore 11.00 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Jiang Xinyu/Fang-Hsien Wu – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Max/Sky Sport Plus

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-JIANG/WU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato di Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.