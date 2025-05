Musetti-Virtanen, Internazionali d’Italia 2025: orario, tv, programma, streaming

Il secondo turno del tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis si aprirà venerdì 9 maggio: l’esordio di Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, nel torneo ATP Masters 1000 di Roma, avverrà contro il qualificato finlandese Otto Virtanen.

Il match si giocherà in sessione pomeridiana e sarà il terzo del programma sul Campo Centrale: a partire dalle ore 11.00 si disputeranno gli incontri Sabalenka-Potapova e Lajovic-Alcaraz, con quest’ultima sfida che inizierà non prima delle ore 13.00.

Il match tra Lorenzo Musetti ed il qualificato finlandese Otto Virtanen, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Venerdì 9 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 11.00

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Anastasia Potapova (Russia)

Non prima delle ore 13.00

Dusan Lajovic (Serbia, Q) – Carlos Alcaraz (Spagna, 3)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 8) – Otto Virtanen (Finlandia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.