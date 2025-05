Lucia Bronzetti spreca un’occasione e perde nettamente contro Laura Siegemund a Roma nel 2° turno

Lucia Bronzetti si ferma al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. La n.58 del mondo avrebbe dovuto affrontare la forte ceca Karolina Muchova, ma per l’infortunio di quest’ultima è subentrata la tedesca Laura Siegemund (n.101 del mondo), lucky-loser. Una grande chance per Lucia, al cospetto di un’avversaria alla portata. La romagnola, però, ha finito per smarrirsi in campo, finendo per andare spesso in confusione e mettendo nelle migliori condizioni la tedesca per colpire. In questo modo si è materializzato un 6-2 6-2 in 1 ora e 12 minuti di partita.

Nel primo set la tedesca ci mette poco a far capire l’antifona. Variando tanto il ritmo, Siegemund provoca gli errori di Bronzetti e il terzo game è quello del break. Lucia si costruisce tre opportunità consecutive del contro-break, ma Siegemund trova sempre la soluzione per sorprendere l’azzurra. Da quel momento si assiste a un soliloquio della teutonica, anche perché è chiaro il problema della giocatrice tricolore di non sapere come fare il punto alla sua rivale. Un altro break c’è nel settimo game per Laura e il 6-2 fa calare il sipario sul parziale.

Nel secondo set la musica non cambia. Bronzetti non sa letteralmente cosa fare, commettendo errori banali in manovra. Siegemund, in questo modo, sale ulteriormente di tono, giocando a braccio sciolto e alternando colpi di potenza a palle corte micidiali. Il 4-0 è lo specchio della situazione e il 6-2 è la chiusura di una partita dominata dalla tedesca.

Le statistiche non possono che confermare il dominio della n.101 del ranking, con l’88% dei punti vinti al servizio e il 50% con la seconda, rispetto al 61% e al 44% di Lucia.