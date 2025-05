WTA Roma 2025, Jasmine Paolini supera in due set Lulu Sun ed approda ai sedicesimi!

Esordio vincente per Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’azzurra, accreditata della sesta testa di serie del tabellone di singolare femminile, elimina in due set la neozelandese Lulu Sun, sconfitta con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Sabato 10 maggio l’azzurra affronterà ai sedicesimi la tunisina Ons Jabeur, numero 27 del seeding.

Nel primo set l’azzurra scappa subito sul 2-0, subisce l’immediato controbreak, ma nel quarto gioco toglie ancora la battuta all’avversaria, in questo caso a zero, e si porta sul 3-1, allungando poi sul 4-1 non pesante. La numero 1 d’Italia, però, subisce il controbreak nel settimo gioco, manca un break point nell’ottavo e così subisce l’aggancio sul 4-4. Paolini si fa trascinare ai vantaggi nel nono game, ma la spunta, e finisce per dominare il decimo, trovando un nuovo break a zero che le vale il 6-4 in 47 minuti.

Nella seconda frazione Paolini domina col servizio, tanto che in cinque turni alla battuta concede appena quattro punti all’avversaria, mentre la neozelandese scricchiola più volte. Sun, infatti, deve annullare due palle break nel quarto game ed altre tre nel sesto. L’oceanica ne annulla una anche nell’ottavo gioco, ma sulla seconda chance concessa a Paolini commette un doppio fallo che lancia l’azzurra verso il terzo turno. L’italiana tiene la battuta e vince sul 6-3 in 43 minuti.

Le statistiche sorridono a Paolini, che porta a casa 76 punti contro i 54 dell’avversaria, facendo la differenza soprattutto con la seconda di servizio, con la quale si attesta al 64% contro il 37% dell’oceanica. L’azzurra si mostra poco cinica, riuscendo a convertire soltanto 4 delle 12 palle break avute a disposizione, con Sun che spesso si aggrappa al servizio per risalire, mettendo a segno 7 ace, ma commettendo anche 3 doppi falli, l’ultimo dei quali spiana la strada al successo di Paolini.