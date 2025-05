ATP Roma, di Matteo Gigante l’impresa del giorno. Stupisce Nardi, passi falsi inattesi per Arnaldi e Cobolli

Giornata tra gioie e dolori per il tennis italiano nel tabellone maschile degli Internazionali d’Italia. In attesa di quel che faranno Fabio Fognini e Mattia Bellucci che completeranno il quadro della situazione, ci sono da evidenziare alcuni aspetti. Il primo è quello del successo di Matteo Gigante.

Il tennista romano ha sfruttato al meglio la wild card e sconfitto il francese Arthur Rinderknech. Il suo tennis di talento e di tocco, col mancino, ha avuto la meglio contro le catenate del transalpino. Una dimostrazione di qualità di Gigante, che nel secondo round sfiderà il ceco Jakub Mensik, vincitore quest’anno del Masters1000 di Miami. Lacrime di gioia alla fine e una dedica verso l’alto.

Sorprende Luca Nardi. Il pesarese, tennista di grande talento, si pensava che non avesse la consistenza per battere Flavio Cobolli nel derby, per la solidità nei risultati di quest’ultimo. Inaspettatamente, è stato Cobolli a sciogliersi sotto il sole di Roma, condizionato da troppa tensione e dall’idea di giocare nel contesto di casa, davanti ai propri amici. Un nervosismo che è stata la carta vincente di Nardi, bravo a capitalizzare e ad approdare al secondo turno dove se la vedrà contro uno dei protagonisti di questo torneo, l’australiano Alex de Minaur.

Grande delusione per Matteo Arnaldi. Il ligure, reduce dall’ottimo percorso a Madrid (quarti di finale), si pensava potesse un po’ sfruttare l’inerzia favorevole, ma evidentemente il suo connubio col Foro Italico non è stato altrettanto fortunato e l’affermazione dello spagnolo Roberto Bautista Agut è stata netta. Con un duplice 6-3 è terminata anche l’avventura di Federico Cinà, opposto all’argentino Mariano Navone.

Il giovane palermitano ha mostrato dei lampi di classe, ma al cospetto della solidità di un giocatore fatto e finito come il sudamericano non c’è stato molto da fare. Sarà quindi quest’ultimo il rivale nel 2° turno di Jannik Sinner. Un Sinner che quest’oggi si è allenato con Casper Ruud, vincendo il set di prova contro il n.7 del mondo (7-6 (5)) e mettendo in mostra una buona condizione. L’esordio si avvicina (10 maggio) e Jannik farà di tutto per essere pronto.