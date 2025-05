Pallanuoto, inizia a Mompiano la battaglia scudetto. L’AN Brescia ospita la Pro Recco in gara 1 di finale

Conclusione migliore, molto probabilmente, non poteva esistere. Saranno infatti le prime due classificate della regular season a contendersi la conquista del titolo tricolore. Nell’incontro valevole per gara 1 di finale scudetto del campionato di serie A1 Maschile l’AN Brescia ospita alla piscina di Mompiano, fischio d’inizio previsto domani alle ore 20:00 con diretta tv su RaiSport + HD, la Pro Recco. Il secondo atto è in programma venerdì 16 a Sori, l’eventuale terza gara si disputerà nuovamente in Lombardia.

In semifinale i padroni di casa hanno superato in tre partite, vincendo 13-6 la sfida decisiva, la Pallanuoto Trieste e hanno dimostrato di sapere reagire alle avversità dimenticando rapidamente la pessima prestazione di gara 2 grazie all’eccellente performance di tutto il collettivo. Difesa forte, ritmo alto e ricerca dello spazio per attaccare la profondità devono essere i pilastri della prestazione su cui i leoni sono chiamati a costruire le proprie possibilità di successo.

Doveroso ricordare che nei due precedenti stagionali i bresciani hanno impattato sull’8-8 la partita di andata giocata alla Sciorba lo scorso 18 gennaio, rimonta finale dei liguri coronata da Iocchi Gratta, e hanno prevalso 13-12 tra le mura amiche nel confronto della ventiseiesima giornata. In valore assoluto gli ospiti vantano una rosa più attrezzata in termini di qualità e profondità, i risultati maturati nei due confronti diretti e l’esponenziale crescita compiuta nel corso dei mesi dall’AN Brescia potrebbero però aver accorciato il gap esistente.

Gli ospiti vogliono portare a casa il secondo trofeo stagionale e puntano ad iniziare nel migliore dei modi una settimana che si concluderà con gara 1 della finale di Euro Cup contro il Radnicki, scontro titanico tra due delle migliori espressioni del panorama continentale. Sukno dovrà accompagnare i propri ragazzi verso una prestazione in cui proporre la miglior versione di sé stessi perché quando i liguri giocano come sanno e tengono la concentrazione alta, per avendo nel roster qualche campione in meno rispetto alle precedenti annate, sono un’autentica macchina da guerra.

L’attaccante del Sabadell Vincenzo Renzuto Iodice, a Recco dal 2018 al 2020, e grande protagonista nell’ultimo scudetto dei lombardi, presenta così il match: ” Per questa finale la Pro Recco è favorita. Io quest’anno ci ho anche giocato contro, quando loro preparano bene la partita e sono concentrati sono veramente molto forti nonostante rispetto agli anni scorsi abbiano una rosa con più giovani. Hanno tantissimi giocatori di livello internazionale, sicuramente rimangono i favoriti. Il Brescia quest’anno sta sorprendendo, ha ottenuto un pareggio e una vittoria nei due precedenti stagionali e se contiamo anche la finale di Coppa Italia dello scorso anno sono tre partite che il Recco non riesce a superare l’AN Brescia. Sarà difficile per i liguri affrontarli dal punto di vista mentale, i ragazzi di Bovo stanno giocando bene, stanno stupendo anche perché i giovani sono cresciuti tanto. Sono sicuro che sarà una finale molto bella, aperta a qualsiasi risultato, e sono anche io curioso di vederla”.