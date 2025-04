Pallanuoto, la Pro Recco domina gara-1 delle semifinali scudetto contro il Savona

Si completa il quadro delle partite di gara-1 delle semifinali play-off e play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: la Pro Recco domina il derby contro il Savona e si porta ad una vittoria dalla finale scudetto, mentre la Florentia regola l’Olympic Roma ed è ad un passo dalla salvezza.

Nelle semifinali play-off il derby ligure premia la Pro Recco, che chiude i conti nei primi 8′ e poi amministra contro il Savona, battuto per 13-8. Decisivo il primo quarto, in cui i campioni d’Italia in carica si portano subito sul 5-1 e poi badano a contenere la reazione degli ospiti. Distanze invariate a metà gara, a cui si arriva sul 9-5, così come all’ultimo intervallo, con lo score sull’11-7. Nell’ultimo quarto i padroni di casa aumentano ulteriormente il gap andando a vincere col punteggio di 13-8.

Nelle semifinali play-out la Florentia piega la resistenza dell’Olympic Roma, battuta per 12-10, al termine di un incontro equilibrato fino a metà gara, con i padroni di casa che prendono il largo nella seconda parte, prima che, negli ultimi minuti, gli ospiti rendano meno severo il passivo. Toscani in vantaggio per 4-2 nel primo quarto, ma i capitolini tornano a -1 a metà gara, sul 6-5. La compagine fiorentina allunga nel terzo periodo chiuso sul 10-6, poi tocca anche il +5 nell’ultimo quarto, prima che la squadra romana arrivi fino al -2 con il definitivo 12-10.

TABELLINI

PRO RECCO WATERPOLO-RN SAVONA 13-8

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio, Durik 1, G. Cannella 1, A. Younger 2, A. Fondelli 1, N. Presciutti 1, G. Echenique 1, M. Iocchi Gratta 1, J. Larsen, F. Condemi 2, B. Hallock 2, T. Negri, Haverkampf 1. All. Sukno.

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, L. Damonte, P. Figlioli 2, D. Occhione 1, V. Rizzo 1, D. Merkulov 1, L. Bruni, B. Erdelyi 1, M. Guidi, A. Patchaliev, A. Gullotta, N. Da Rold, T. Cora 2. All. Angelini.

Arbitri: Calabrò e Schiavo.

Note – Parziali: 5-1, 4-4, 2-2, 2-1. Espulso per gioco violento Figlioli (S) a 7’28” del quarto tempo. Usciti per limite di falli Guidi (S) nel terzo tempo, Occhione (S) e Rocchi (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 5/15 + 2 rigori e RN Savona 5/15 + 2 rigori. Da Rold (S) subentra a Nicosia a 38″ del terzo tempo. Espulso il tecnico Angelini (S) a 3’48” del quarto tempo. Spettatori: 700 circa.

RN FLORENTIA-TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 12-10

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 3, T. De Mey, N. Hofmeijer, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 7, N. Benvenuti 1, G. Bini, D. Borghigiani 1, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti.

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: A. Giannotti, S. Ballarini, A. Vitale 1, T. Lo Re 1, S. Vidovic 3, Leporale 1, G. Cianchetti, B. Kadar, C. Mirarchi 1, M. De Robertis 3, A. Tartaro, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. Fiorillo.

Arbitri: Pinato e Brasiliano.

Note – Parziali: 4-2, 2-3, 4-1, 2-4. Usciti per limite di falli Chemeri (F), Stocco (F) e Patti (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 5/11 + 5 rigori e Training Academy Olympic Roma 3/10 + 3 rigori (uno fallito). De Robertis (R) fallisce un rigore (palo) a 29″ del quarto tempo sul risultato di 10-6. Ammonito il tecnico Minetti (F) a 29″ del quarto tempo. Spettatori: 450 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Semifinali PLAY-OFF 1°/4° posto

Gara 1 – Domenica 27 aprile 2025

PRO RECCO WATERPOLO – R.N. SAVONA 13-8 (Serie 1-0)

Serie al meglio delle 3 partite

Semifinali PLAY-OUT

Gara 1 – Domenica 27 aprile 2025

R.N. FLORENTIA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 12-10 (Serie 1-0)

Serie al meglio delle 3 partite