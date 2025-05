Pallanuoto, Brescia centra la finale scudetto! De Akker in Europa, Olympic Roma salva

Si sono completate le semifinali play-off e play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: nella decisiva gara-3 approda in finale scudetto e si qualifica per la prossima Champions League il Brescia, mentre stacca il pass per la Conference Cup il De Akker Team, infine centra la salvezza a sorpresa la Training Academy Olympic Roma.

TABELLINI

AN BRESCIA-PALLANUOTO TRIESTE 13-6

AN BRESCIA: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 1, S. Guerrato 2, F. Faraglia, A. Balzarini 1, T. Gianazza 1, V. Dolce 2, M. Giri 1, J. Alesiani 2, F. Ferrero 3, M. Irving, N. Gitto, F. Massenza Milani. All. Bovo.

PALLANUOTO TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik 1, R. Petronio 1, R. Liprandi, L. Marziali, T. Sedlmayer, E. Manzi, M. Mezzarobba 1, A. Razzi, V. Draskovic 3, D. Kujacic, A. Mladossich, P. Oliva. All. Mirarchi.

Arbitri: Colombo e Calabrò.

Note – Parziali: 4-2, 3-0, 3-3, 3-1. Espulsi nel quarto tempo Draskovic (T) per gioco violento a 39″ e Petronio (T) per proteste a 4’48”. Uscito per limite di falli Manzi (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 3/11 + 2 rigori (uno fallito) e Pallanuoto Trieste 2/12 + un rigore fallito. Irving (B) fallisce un rigore (fuori) a 2’43” del terzo tempo sul risultato di 8-2. Mladossich (T) fallisce un rigore (alto) a 6’31” del quarto tempo sul risultato di 13-6. Spettatori: 900 circa.

DE AKKER TEAM-CC ORTIGIA 1928 12-11

DE AKKER TEAM: Valle, T. Abramson 4, H. Rouwenhorst, M. Bragantini 2, K. Milakovic 1, Lucci 1, Tringali, Gallo, A. Condemi, S. Luongo 4, E. Cocchi, A. Urbinati, M. Pederielli, M. Martini. All. Mistrangelo.

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 2, Avakian, G. La Rosa 1, S. Di Luciano, L. Giribaldi, G. Kalaitzis 2, A. Carnesecchi, E. Campopiano 2, Y. Inaba 4, F. Scordo, C. Napolitano, D. Ruggiero, G. Marangolo. All. Piccardo.

Arbitri: Severo e Ricciotti.

Note – Parziali: 1-3, 1-2, 7-3, 3-3. Usciti per limite di falli Kalaitzis (O) nel terzo tempo, Lucci (DA) e Napolitano (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker Team 8/13 + un rigore e C.C Ortigia 7/13 + un rigore. Spettatori 200 circa.

RN FLORENTIA-TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 14-15

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 5, N. Benvenuti, G. Bini, D. Borghigiani 2, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti.

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: A. Giannotti, S. Ballarini 1, A. Vitale 1, T. Lo Re, S. Vidovic 4, Leporale 1, G. Cianchetti, B. Kadar 2, C. Mirarchi 1, M. De Robertis, A. Tartaro, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. Fiorillo.

Arbitri: Castagnola e Cavallini.

Note – Parziali: 3-5, 1-1, 4-2, 2-2. Tempi regolamentari terminati 10-10. Sequenza dei rigori: Mirarchi gol, Sordini gol; Leporale gol, Stocco palo; Tartaro parato da Cicali, De Mey gol; Cianchetti gol, Di Fulvio gol; Lo Re gol, Benvenuti gol; Espulsi nel quarto tempo Vidovic (OR) e Borghigiani (F) per gioco scorretto. Usciti per limite di falli: Bini (F) nel secondo tempo, De Robertis (OR), Patti (OR) e Cotugno (OR) nel terzo tempo, Chemeri (F), e Kadar (OR) nel quarto tempo. Peluso (OR) subentra a Giannotti nel secondo tempo. Espulso il tecnico Fiorillo (OR) nel quarto tempo. Spettatori: 400 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Semifinali PLAY-OFF 1°/4° posto

Gara 3 – Giovedì 1° maggio 2025

17:00 AN BRESCIA – PALLANUOTO TRIESTE 13-6 (Serie 2-1)

Serie al meglio delle 3 partite

Semifinali PLAY OFF 5°/8° posto

Gara 3 – Giovedì 1° maggio 2025

15:00 DE AKKER TEAM – C.C. ORTIGIA 1928 12-11 (Serie 2-1)

Serie al meglio delle 3 partite

Semifinali PLAY-OUT

Gara 1 – Domenica 27 aprile 2025

R.N. FLORENTIA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 14-15 dtr (10-10) (Serie 1-2)

Serie al meglio delle 3 partite