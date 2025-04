Pallanuoto femminile, Rapallo e Trieste vincono gara-1 dei quarti di finale

Si sono aperti questa sera i play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: i quarti di finale riservano subito una sorpresa in gara-1, con Trieste che ribalta il fattore campo andando a vincere in casa di Padova, mentre nell’altra sfida Rapallo liquida comodamente Bogliasco.

Padova cede in casa contro Trieste per 6-8: decisivo il primo quarto, in cui le giuliane centrano il parziale di 0-4 che sarà decisivo per l’esito finale. Le alabardate mantengono invariato il margine a metà gara, sul 3-7, poi resistono alle reazione delle patavine nel terzo periodo, chiuso sul 5-7, difendendo il successo sino al definitivo 6-8.

Rapallo passeggia nel derby ligure contro Bogliasco, vinto per 20-8: il match viene indirizzato nel primo quarto, terminato sul 5-2, e chiuso definitivamente già a metà gara, a cui si giunge sul 12-3. Distanze invariate nel terzo periodo, finito 16-7, poi il gap si dilata ulteriormente nell’ultimo quarto fino al conclusivo 20-8.

TABELLINI

RAPALLO PALLANUOTO-AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 20-8

RAPALLO PALLANUOTO: S. Caso, N. Zanetta 3, P. Di Maria 2, O. Mitchell 3, C. Marcialis 1, G. Lombella, G. Galardi 1, B. Cabona 4, P. Kudella, C. Grasso, R. Bianconi 4, H. Ballesty, H. Santapaola, L. Bianco 2. All. Antonucci.

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 2, D. Spampinato 2, L. Virzi, G. Bozzo, G. Millo 1, B. Rosta 1, R. Rogondino, Van Dyke 1, B. Bo, M. Carpaneto, C. Paganuzzi, G. De’ Capitani Di Vimercate, M. Paganello 1. All. Sinatra.

Arbitri: Ferrari e Piano.

Note – Parziali: 5-2, 7-1, 4-4, 4-1. Uscite per limite di falli: Ballesty (R) e Galardi (R) nel terzo tempo, Zanetta (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Rapallo Pallanuoto 5/9 + 3 rigori (uno fallito) e AGN Energia Bogliasco 3/13 + un rigore.

CS PLEBISCITO PD-PALLANUOTO TRIESTE 6-8

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle, B. Cassara’, M. Schaap 1, G. Delli Guanti, A. Perkins, A. Millo, P. Pedley 1, Y. Al Masri 1, C. Meggiato 1, V. Sgro’ 1, A. Grigolon, E. Pozzani, F. Bozzolan 1. All. Posterivo.

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino, E. De March, S. Cordovani, V. Gant, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta, A. Gragnolati 3, J. Vukovic 3, G. Matafora 1, G. Zizza, R. Apollonio, V. Koptseva. All. Zizza.

Arbitri: Nicolosi e Schiavo.

Note – Parziali: 0-4, 3-3, 2-0, 1-1. Uscita per limite di falli Meggiato (P) a 5’20” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito Padova 3/13 e Pallanuoto Trieste 1/5 + 2 rigori. Spettatori: 200 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Quarti di Finale PLAY OFF

Gara-1 – Mercoledì 30 aprile 2025

20:00 RAPALLO PALLANUOTO – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 10-8 (Serie 1-0)

20:00 C.S. PLEBISCITO PD – PALLANUOTO TRIESTE 6-8 (Serie 0-1)

Serie al meglio delle 3 partite