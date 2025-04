Pallanuoto, si gioca gara 2 di semifinale playoff e playout. Recco e Brescia a caccia della finale scudetto

Archiviare rapidamente i risultati maturati in gara 1, recuperare le energie mentali e prepararsi a tornare subito in acqua. Il campionato di serie A1 Maschile ha lanciato lo sprint che condurrà ai verdetti di fine stagione e, senza avere il tempo di assorbire i risultati dello scorso fine settimana, è pronto ad affrontare gara 2 di semifinale dei playoff.

Questa sera alla Bruno Bianchi, fischio d’inizio previsto alle ore 20:00, la Pallanuoto Trieste ospita l’AN Brescia. Gara 1 ha confermato l’estremo equilibrio di un duello nel quale i lombardi sono riusciti a prevalere grazie al break di 4-0 piazzato a cavallo dei primi due quarti di gioco. Il passaggio dall’1-3 al 5-3 ha spostato l’inerzia della contesa nelle mani dei ragazzi allenati da Bovo, bravi a trovare la via del gol non appena gli avversari provavano a rientrare.

L’opportunità di chiudere i conti in anticipo è ghiotta, il compito non sarà però assolutamente facile. I giuliani, davanti al caloroso pubblico amico, entreranno in acqua decisi a vendere cara la pelle per provare a ribaltare l’esito sfavorevole del primo atto e rimandare il verdetto alla sfida decisiva. Ritmo alto, intensità e ripartenze sono le armi di un collettivo plasmato in maniera eccellente da Maurizio Mirarchi e trascinato dai gol dello scatenato attaccante montenegrino Vuk Draskovic. Gli ospiti dovranno essere bravi ad interpretare una prova esemplare in fase difensiva per contenere la prevedibile partenza a mille dei padroni di casa e provare poi a distendersi in progressione sfruttando le proprie caratteristiche offensive.

Alla Zanelli, fischio d’inizio previsto domani sera alle 20:00, la BPER Rari Nantes Savona ospita la Pro Recco nel secondo atto del derby ligure, quinto confronto stagionale tra le due squadre. I biancocelesti hanno vinto in maniera netta gara 1 indirizzando il match grazie al mortifero 5-1 messo a segno nei primi otto minuti per poi controllare la reazione degli avversari. L’espulsione per gioco violento rimediata nel finale di gara da Pietro Figlioli priverà i padroni di casa del proprio bomber principale.

Quello biancorosso è però collettivo capace di esaltarsi nelle situazioni più difficile e a compensare le assenze dei giocatori importanti. Ragionevole pensare ad una battaglia nella quale i padroni di casa proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo per impattare la serie e giocarsi il tutto per provare a rimandare il verdetto.

Nei playoff per l’accesso all’Europa Circolo Canottieri Ortigia e Roma Vis Nova provano a ribaltare l’esito negativo di gara 1 contro De Akker Bologna e Circolo Nautico Posillipo. Nelle semifinali playout Telimar e Rari Nantes Florentia puntano al blitz esterno per chiudere i conti in anticipo e festeggiare la salvezza anticipata.