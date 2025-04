Pallanuoto, al via i playoff di A1 Femminile. Si parte da gara 1 dei quarti di finale

La stagione entra finalmente nel vivo, inizia il momento tanto atteso che le atlete non vedono l’ora di vivere. Prende il via domani la fase ad eliminazione diretta del campionato di serie A1 Femminile. Si delinea il percorso che designerà la squadra campione d’Italia, le qualificate alla prossima edizione delle coppe europee e le due formazioni destinate a retrocedere in serie A2.

Si torna alla formula adottata negli ultimi anni con il ritorno dei quarti di finale: Le vincenti delle due serie affronteranno in semifinale l’Ekipe Orizzonte Catania, prima al termine della regular season, e la Sis Roma, seconda forza del torneo alle spalle delle etnee.

Parte ampiamente favorito il Rapallo Pallanuoto. Alla piscina Comunale le padrone di casa ricevono l’AGN Energia Bogliasco 1951 nel primo atto di una serie il cui epilogo sembra già scritto. Il club presieduto da Enrico Antonucci continua il suo progetto di crescita, conta su un roster che rappresenta il giusto mix tra giocatrici di grande esperienza, su tutte Roberta Bianconi e Carolina Marcialis, e giovani di talento e, soprattutto tra le mura amiche, ha già dimostrato di potersela giocare alla pari contro le due big del panorama nazionale. Ha già vinto il suo campionato la formazione bogliaschina. Il sette allenato da Mario Sinatra ha ottenuto, con il sesto posto, la certezza della permanenza nella massima categoria, la qualificazione alla prossima Euro Cup e si è regalato la possibilità di una preziosa opportunità di crescita per una squadra che vanta un’età media molto bassa ed è composta, per gran parte, da giocatrici provenienti dal vivaio societario. La vincente del derby ligure sfiderà in semifinale la Sis Roma.

Sembra, almeno sulla carta, decisamente più equilibrata la serie Antenore Plebiscito Padova-Pallanuoto Trieste. La formazione allenata da Stefano Posterivo ha reagito in maniera brillante ad un inizio di stagione molto difficile e, grazie ad un’ottima seconda parte di stagione, ha scalato posizioni fino a chiudere la stagione regolare al quarto posto. La compagine giuliana ha rallentato il ritmo dopo un’ottima partenza e si è fermata un gradino sotto le patavine. Il sette allenato da Paolo Zizza continua il suo percorso di crescita e per il secondo anno consecutivo ha raggiunto la finale di Euro Cup. Difficile sbilanciarsi in un pronostico, probabile che a passare il turno sia la squadra capace di difendere meglio nei momenti cruciali delle diverse sfide e brava a gestire nel migliore dei modi le difficoltà che le diverse sfide presenteranno. La formazione che si aggiudicherà la serie affronterà in semifinale l’Ekipe Orizzonte Catania.

SERIE A1 PALLANUOTO 2024-2025

Quarti PLAY OFF 1°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 30 aprile 2025-ore 20:00

Rapallo Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951

Plebiscito Padova-Pallanuoto Trieste

2^ Giornata – mercoledì 07 maggio 2025

AGN Energia Bogliasco 1951- Rapallo Pallanuoto

Pallanuoto Trieste- Plebiscito Padova

eventuale 3^ Giornata – sabato 10 maggio 2025

Rapallo Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951

Plebiscito Padova-Pallanuoto Trieste