Nardi-De Minaur oggi, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Luca Nardi torna in campo per quella che, a tutti gli effetti si presenta come un’impresa impossibile. Nell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia il tennista marchigiano affronta sulla Grand Stand Arena l’australiano Alex De Minaur.

Inutile negare che il numero 95 della classifica ATP parte nettamente sfavorito contro un rivale reduce, nelle ultime due uscite, dalla semifinale di Montecarlo e dai quarti raggiunti a Madrid. La vittoria nel derby contro Cobolli potrebbe però rappresentare la scintilla in grado di riaccendere il talento cristallino di un ragazzo che non ha ancora trovato la necessaria continuità di rendimento.

L’incontro odierno sarà il quinto ed ultimo match in programma sulla Grand Stand Arena a partire dalle ore 11:00. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, gli spettatori potranno quindi assistere ad un confronto assolutamente inedito. Chi passa il turno incrocia nei sedicesimi di finale il vincente del confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il qualificato brasiliano Thiago Seyboth Wild

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Nardi-De Minaur, secondo turno del Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NARDI- DE MINAUR ATP ROMA

Sabato 10 Maggio – Grand Stand Arene

Dalle 11:00

Madison Keys (Stati Uniti, 5) – Peyton Stearns (Stati Uniti)

A seguire

Taylor Fritz (Stati Uniti, 4) – Marcos Giron Stati Uniti)

A seguire

Jakub Mensik (Repubblica Ceca, 20) –Matteo Gigante (Italia, WC)

A seguire

Marie Bouzkova (Repubblica Ceca) – Naomi Osaka (Giappone)

A seguire

Luca Nardi (Italia, WC) -Alex De Minaur(Australia)

