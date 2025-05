A che ora Berrettini-Fearnley, Internazionali d’Italia 2025: programma preciso, orario, dove vederlo in tv

Matteo Berrettini affronterà Jacob Fearnley al secondo turno degli Internazionali d’Italia: il padrone di casa farà il proprio esordio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e tornerà così a giocare dopo essersi ritirato a Madrid per precauzione fisica. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro l’insidioso britannico, il quale è stato il giustiziere di Fabio Fognini al primo turno sul mattone tritato della Capitale. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare il rivale.

Il 29enne, numero 30 del mondo, incrocerà il 23enne, numero 57 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro il vincente del confronto tra il norvegese Casper Ruud e il kazako Alexander Bublik. L’appuntamento è per sabato 10 maggio, alle ore 11.00 sul Campo Centrale: sarà infatti il primo incontro di giornata

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Fearnley, secondo turno degli Internazionali d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-FEARNLEY INTERNAZIONALI D’ITALIA

Sabato 10 maggio

Ore 11.00 Matteo Berrettini vs Jacob Fearnley – Diretta tv su Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena/Sky Sport Plus

PROGRAMMA BERRETTINI-FEARNLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato viene definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.