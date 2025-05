Puppo: “Cinà versione rielaborata di Sinner e Djokovic? Non sono d’accordo. Per Musetti è dura con Nakashima”

Procede spedito il programma degli Internazionali di tennis 2025 che si stanno disputando al Foro Italico di Roma. Di quanto visto sui campi in terra rossa della capitale si è parlato nella puntata di Tennis Mania, in onda sul canale YouTube di OA Sport.

Il Day 3 di Roma ha visto diverse sconfitte per i nostri portacolori, come accaduto al giovanissimo Cinà contro Navone. Dario Puppo analizza la situazione: “Cinà mi è piaciuto per come ha giocato contro Navone, soprattutto per come gestisce la transizione a rete e la tempistica che è sempre molto equilibrata. Non è mai forzato nel venire avanti, mi piace. Si vede che gli viene naturale. Non sono d’accordo con chi lo vede come una futura versione rielaborata del modello Sinner o Djokovic. È vero che dalla parte del rovescio ha delle qualità che lo fanno avvicinare a quei due giocatori, ma ha uno stile di gioco ed un fisico diverso. Non lo vedo un mostro in difesa, anche se poi diventerà sempre più bravo, ma è uno più propositivo. Gigante ha vinto il Challenger al Garden ed effettivamente è stato molto emozionante vederlo così a fine partita”.

A questo punto l’attesa passa su Musetti che sfiderà Virtanen: “Il toscano ha una buona chance ma ogni match è da vincere. In caso di passaggio del turno se la vedrà contro Nakashima che ha approfittato del ritiro di Thompson. Cosa mi aspetto da questo match? Se Nakashima riesce a mettere i suoi colpi con costanza sarà dura, sicuramente Thompson sarebbe stato più agevole ma, di pari passo, forse si poteva adattare in maniera maggiore alla terra”.

Domani, ovviamente, tutto ruoterà attorno al ritorno in campo di Jannik Sinner: “Ci attende un fine settimana straordinario. Anche il pubblico aumenterà e vedremo match importantissimi. In questo modo arriveranno anche le sfide più interessanti. L’assenza di pubblico in queste prime giornate si è fatta sentire? Senza dubbio a Sonego è mancato questo aspetto. Un giocatore come lui ha bisogno della carica del pubblico”.