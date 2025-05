LIVE Nardi-De Minaur, ATP Roma 2025 in DIRETTA: esame di maturità contro il n.8 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Luca Nardi e l’australiano Alex De Minaur. Primo confronto diretto in assoluto tra i due giocatori, con il vincente della sfida che troverà al terzo turno uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Nardi, ventunenne pesarese di origini partenopee, si presenta all’appuntamento da numero 95 del mondo dopo essersi aggiudicato in due set il derby di primo turno contro Flavio Cobolli. In stagione ha colto i quarti di finale sul cemento di Dubai e gli ottavi in quel di Doha, dove ha strappato un set allo spagnolo Carlos Alcaraz. Sulla terra battuta si è issato fino ai quarti di finale nel Challenger di Estoril.

Dal canto suo De Minaur, ventiseienne di Sydney (Australia), arriva al match senza aver calcato ufficialmente i campi del torneo capitolino grazie allo status da testa di serie numero 7 che gli ha consentito di evitare il turno inaugurale. Il numero 8 ATP nel 2025 ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open, la finale in quel di Rotterdam, i quarti a Doha e Barcellona, le semifinali a Montecarlo e gli ottavi a Madrid. L’oceanico arriva sempre in fondo, e fa della regolarità il suo marchio di fabbria.

La sfida di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma tra Luca Nardi e l'australiano Alex De Minaur sarà il quinto incontro dalle 11.00 sulla Grand Stand Arena dopo Keys-Stearns, Fritz-Giron, Mensik-Gigante e Bouzkova-Osaka.