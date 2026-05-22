ATP Amburgo 2026: Tommy Paul raggiunge Buse in finale, de Minaur rimontato

Servono due ore e 17 minuti a Tommy Paul per battere Alex de Minaur e andare in finale all’ATP 500 di Amburgo. All’interno del Rothenbaum l’americano batte l’australiano per 2-6 6-3 6-3 e sfiderà così il peruviano Ignacio Buse. Si tratterà di una prima volta tra i due, che posseggono uno stile decisamente differente l’uno dall’altro.

Primo set che inizia subito nel segno della lotta: due palle break per Paul nel primo game, una per de Minaur nel secondo. E poi un’altra nel quarto per l’aussie, che però va a segno. I due, comunque, lottano praticamente su ogni punto, i game facili sono pochi e così prima ancora de Minaur ha la palla del 5-1 prima che Paul tenga ai vantaggi, poi l’americano ha due chance per rientrare sul 4-3, ma le manca e poi subisce un altro break che vale il 6-2 per l’australiano.

E il destino per Paul sembra davvero segnato, perché de Minaur si porta sul 6-2 3-0, mettendosi così dunque sul binario ideale per arrivare a disputare l’ultimo atto. Qui, però, qualcosa succede. Un qualcosa che ha le sembianze di un fatto inatteso, con l’australiano che cala, l’americano che sale di giri e fiducia e si porta a casa non meno di sei giochi consecutivi, ribaltando completamente la situazione e trascinando la sfida al terzo set proprio quando non c’erano più così tante attese circa questa possibilità.

Il momento positivo di Paul e negativo di de Minaur continua nel terzo set, perché i giochi consecutivi vinti dall’americano, ormai un fiume in piena per certi versi, diventano nove. L’australiano si sblocca sullo 0-3, ha anche una palla del 2-3, ma l’inerzia della partita è ormai decisamente cambiata e va a favore di Paul. Che, a questo punto, è perfettamente in grado di gestire la situazione al meglio e, pur mancando due match point sul 5-2, tiene l’ultimo turno di battuta a zero per la finale.

Alla fine dei conti, a Paul finisce per dare vantaggio una completa salita di rendimento con la prima di servizio, che alla fine conta per il 68% dei suoi punti contro il 64% di de Minaur (e la seconda va anche meglio: 55%-44%).