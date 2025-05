WTA Roma, Sabalenka e Gauff approdano al terzo turno. Avanzano Mirra Andreeva e Zheng

Pronostici rispettati in questa giornata intensa di incontri nel tabellone di singolare femminile degli Internazionali d’Italia. Sui campi del Foro Italico, a Roma, tanti match da seguire e le migliori hanno risposto presenti. Sono andati in scena i secondi turni della parte al tabellone e da questo punto di vista Aryna Sabalenka ha voluto ribadire il concetto che per conquistare il titolo nella Capitale bisognerà fare i conti con lei.

La n.1 del mondo ha impiegato 65′ di gioco per sbarazzarsi della russa Anastasia Potapova (n.34 del ranking) col punteggio di 6-2 6-2. Nel prossimo incrocio la nativa di Minsk se la vedrà contro la statunitense Sofia Kenin (n.31 del ranking) a segno contro l’altra russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.52 WTA) col punteggio di 6-3 6-0.

Stessa storia, stesso mare per Coco Gauff. La n.3 del ranking ha battuto la canadese Mboko (n.156 del mondo) col punteggio di 3-6 6-2 6-1, soffrendo non poco nel primo parziale. La statunitense se la vedrà contro la polacca Magda Linette (n.32 del seeding), che ha estromesso dal torneo la greca Maria Sakkari (n.81 WTA) con lo score di 1-6 6-4 6-1.

Missione compiuta anche per Mirra Andreeva, Qinwen Zheng, Emma Navarro ed Elena Rybakina. La giovanissima russa (n.7 del mondo) ha battuto la colombiana Arango (n.97 WTA) per 6-2 6-4 e nel terzo turno sarà opposta alla ceca Linda Noskava (n.30 del seeding), a segno contro la britannica Kartal (n.56 del mondo) per 6-4 6-2. Sempre in due set l’affermazione della cinese Zhang (n.8 del mondo), contro la serba Olga Danilovic (n.33 del ranking) col punteggio di 6-1 6-4. L’asiatica affronterà la polacca Magdalena Frech (n.25 del mondo), a segno contro la bielorussa Vika Azarenka (n.54 del ranking) per 7-5 6-4.

Cartellino timbrato per Navarro (n.9 del mondo), opposta alla russa Rakhimova (n.85 del mondo), visto il punteggio di 6-1 6-3. L’americana nel terzo round avrà la non semplice danese Clara Tauson (n.22 del seeding), a segno per 7-5 4-1 contro la statunitense Volynets, ritiratasi a metà del secondo parziale. Conferme sono arrivate anche da Rybakina (n.12 del mondo), che ha sconfitto la tedesca Eva Lys (n.63 WTA) per 7-6 (3) 6-2. Rybakina che avrà un incrocio stuzzicante con la canadese Bianca Andreescu (n.121 del mondo), vittoriosa contro la croata Donna Vekic (n.19 WTA) per 6-1 3-6 6-2.