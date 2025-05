A che ora Paolini-Jabeur, Internazionali d’Italia 2025: programma preciso, orario, dove vederlo in tv

Jasmine Paolini affronterà Ons Jabeur al terzo turno degli Internazionali d’Italia: l’azzurra tornerà in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma dopo aver brillantemente esordito contro la neozelandese Lulu Sun e darà vita a un vibrante confronto con la tunisina, si preannuncia un testa a testa avvincente tra due finaliste Slam. La tennista italiana ha tutte le carte in regola per riuscire ad avere la meglio contro l’africana, ma lo scoglio sarà davvero molto duro da superare.

La 29enne, numero 5 del mondo, incrocerà la 30enne, numero 36 del ranking WTA. I precedenti sono in perfetta parità (2-2). L’appuntamento è per sabato 10 maggio, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale: ad aprire le danze sarà la sfida tra Matteo Berrettini e il britannico Jacob Fearnley, poi a seguire la sfida tra Collins e Swiatek (non prima delle ore 13.00) e a seguire toccherà all’azzurra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Jabeur, terzo turno degli Internazionali d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-JABEUR INTERNAZIONALI D’ITALIA

Sabato 10 maggio

Terzo match dalle ore 11.00 Jasmine Paolini vs Ons Jabeur – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena/Sky Sport Plus

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno: Berrettini-Fearnley e Collins-Swiatek (non prima delle ore 13.00). A seguire toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-JABEUR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato viene definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.