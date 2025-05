Volley, Civitanova batte Trento e firma l’1-1 nella finale play-off

Torna in parità la finale play-off della SuperLega 2024-2025 di volley maschile: in gara-2 Civitanova sfrutta il fattore campo e batte Trento con un secco 3-0 (25-21, 25-21, 25-22), riportando la sfida sull’1-1. Il riconoscimento come MVP dell’incontro va a Mattia Bottolo, schiacciatore classe 2000, autore di 6 ace.

Nel primo set Civitanova inizia subito col break che vale il 3-0, ma Trento entra in partita e trova la parità sul 4-4. A lungo il cambio palla la fa da padrone, poi i marchigiani trovano il break che dal 10-10 li porta sul 13-10. Dal 18-16, però, Trento trova il parziale che vale il 18-20, ma da quel momento Civitanova è ingiocabile: dapprima allunga sul 22-20 e poi chiude i conti sul 25-21.

Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino al 7-7, poi arriva il primo break firmato dagli ospiti. I padroni di casa firmano il riaggancio a quota 11, ma Trento si riporta in vantaggio sul 13-15. Nel finale, però, sale nuovamente in cattedra Civitanova, che griffa il parziale di 5-0 che vale il 18-15. Trento non riesce più a rientrare ed i marchigiani vincono il set ancora sul 25-21.

Nella terza partita Civitanova apre subito con un break, ma i trentini tornano in parità sul 4-4. I padroni di casa sono i primi a spezzare l’equilibrio e dal 7-7 si portano sul 9-7, allungando fino all’11-8, ma gli ospiti arginano la fuga tornando in linea di galleggiamento sul 14-14. Nuovo strappo dei marchigiani sul 17-14, Trento accorcia fino al 18-19, poi cede: Civitanova allunga fino al +4 sul 22-18, poi amministra per il definitivo 25-22.