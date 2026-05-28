LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley in DIRETTA: gli azzurri iniziano contro una nazionale emergente

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia maschile di pallavolo e la Turchia, primo test per i ragazzi di coach Ferdinando De Giorgi nel raduno in Val di Fiemme. La nazionale inizia così il proprio cammino, in un’estate densa di appuntamenti, verso gli Europei di settembre, dove gli azzurri proveranno a conquistare il pass per i Giochi di Los Angeles 2028.

Questo match, come quello contro il Belgio di sabato 30 maggio e quello di domenica 31 maggio, nuovamente contro i turchi, servirà al CT pugliese per vedere all’opera alcuni giovani interessanti, con tanti big lasciati a riposo prima della Nations League. Infatti non saranno disponibili per queste tre sfide amichevoli: Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Yuri Romanò, Roberto Russo, Gianluca Galassi e Fabio Balaso.

Tra i profili emergenti che vedremo all’opera Alessandro Bovolenta sarà sicuramente quello seguito con più attenzione, ma anche Mattia Boninfante, Matteo Staforini, Gabriele Laurenzano e Francesco Sani, così come i più affermati fratelli genovesi Paolo e Luca Porro, sono giocatori giovani con ottime potenzialità. Per questi ragazzi, l’assenza di tanti titolari, è chiaramente un’ottima opportunità per mettersi in mostra. Gli avversari non saranno da sottovalutare, nonostante sia una squadra molto giovane, ma con buone potenzialità.

Il match tra Italia e Turchia inizierà alle ore 18.00 e verrà disputato al Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese. Segui l’intera partita, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!