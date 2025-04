Volley, Trento travolge Civitanova e apre di forza la finale scudetto. Michieletto stellare

Trento ha sconfitto Civitanova con un netto 3-0 (25-20; 25-23; 25-21) nella gara-1 della finale scudetto di volley maschile e ha così incominciato nel miglior modo possibile la serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore). I Campioni d’Europa sono stati impeccabili di fronte al proprio pubblico della ilT Quotidiano Arena, contro una Lube cha aveva probabilmente nelle gambe le tossine dell’estenuante rimonta confezionata in semifinale contro Perugia.

I ragazzi di coach Fabio Soli sono risultati decisamente più concreti in attacco e al servizio, hanno contenuto bene le velleità dei cucinieri con un ottimo meccanismo muro-difesa e hanno mantenuto una continuità di gioco che non ha concesso respiro ai marchigiani. I vincitori della regular season hanno tenuto alte le percentuali in tutti i fondamentali per l’arco dell’intera partita, mentre agli ospiti è mancato quel cambio di ritmo necessario per fare la differenza nei frangenti più caldi.

I dolomitici hanno preso il comando delle operazioni a metà del primo set con un ace di Michieletto e un muro di Flavio (14-11), hanno conservato il break (16-14) e poi hanno allungato di forza con un mani-out di Lavia, un muro e un diagonale di Michieletto (19-14). I padroni di casa hanno controllato il finale, chiudendo poi con la stampatona di Kozamernik.

Punto a punto nella seconda frazione fino al 12-12, poi i muri di Garcia e Flavio sono valsi il 15-12, seguiti dalla stampata di Kozamernik (17-14). I marchigiani sono rimasti in scia con Bottolo e Gargiulo, ma Garcia e Kozamernik hanno fatto la differenza prima della parallela di Michieletto (22-19). I muri di Lagumdzija e Chinenyeze hanno permesso alla Lube di riavvicinarci (23-22), prima della pipe di Michieletto e della stoccata di Garcia.

Trento ha preso un break di vantaggio fin dalle battute iniziali nel terzo set e poi lo ha conservato con grande carattere, sostenuta dalle bordate di Michieletto e da una corale prova di squadra in difesa. Civitanova non ha però mai mollato ed è rimasta in scia fino al 21-20, Boninfante ha commesso un errore in palleggio e la palla è caduta a terra: 22-20, poi due sassate di Michieletto e il primo tempo di Flavio per chiudere i conti.

Prestazione stellare da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (20 punti, 4 muri), affiancato di banda da Daniele Lavia (7) sotto la regia di Riccardo Sbertoli (2). L’opposto Kamil Rychlicki ha incominciato l’incontro da titolare, ma è uscito per un fastidio fisico e ha lasciato spazio a Gabi Garcia (11 punti). Al centro Jan Kozamernik (5) e Flavio Gualberto (9), buon lavoro del libero Gabriele Laurenzano.

Tra le fila di Civitanova i migliori sono stati il bomber Adis Lagumdzija (17 punti, 3 muri e 3 ace) e il martello Aleksandar Nikolov (13), spalleggiato in reparto da Mattia Bottolo (3). Il palleggiatore Mattia Boninfante (2 punti) ha provato a sfruttare i centrali Barthelemy Chinenyeze (6) e Maria Giovanni Gargiulo (6), il libero Fabio Balaso è tornato titolare dopo un recupero lampo in seguito all’infortunio di qualche settimana fa.

Si tornerà in campo giovedì 1° maggio (ore 18.15) per l’importantissima gara-2 all’Eurosuole Forum: Civitanova riuscirà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per pareggiare la serie oppure Trento si porterà a un solo successo dalla conquista dello scudetto? Ricordiamo che entrambe le squadre si sono già qualificate alla prossima Champions League, mentre Perugia e Civitanova si sfideranno per l’ultimo pass continentale.