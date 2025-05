Dove vedere in tv Trento-Civitanova, gara-3 finale Superlega volley 2025: orario, programma, streaming

Un altro capitolo ad altissima tensione si prepara ad andare in scena nel teatro del volley italiano. Domenica 4 maggio, alle 15.20, la ilT quotidiano Arena di Trento ospiterà gara 3 della Finale Scudetto tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, con la serie sull’1-1 e l’inerzia che può cambiare in modo decisivo. In palio c’è molto più di una semplice vittoria: chi uscirà vincente avrà in mano il primo match point e, forse, anche il vantaggio psicologico in un confronto che promette ancora spettacolo e battaglia.

Il primo atto aveva sorriso a Trento, dominante in casa con un netto 3-0 costruito sull’efficacia del muro e sull’ispirazione di Michieletto. L’assenza per infortunio di Rychlicki è stata ben assorbita grazie all’ottimo impatto di Gabi Garcia, confermato poi titolare anche nella seconda sfida. A Civitanova, però, la Lube ha reagito con forza: il 3-0 casalingo ha ristabilito l’equilibrio, con un Mattia Bottolo decisivo in attacco e al servizio, dopo una prova opaca all’andata.

Dal punto di vista tattico, la battuta continuerà a essere un fattore chiave, così come la tenuta dei reparti offensivi e la gestione delle fasi di rigiocata. Occhi puntati sulle coppie di schiacciatori: Michieletto-Lavia contro Nikolov-Bottolo, protagonisti fin qui alterni ma decisivi. Ogni dettaglio potrà fare la differenza in un match che si annuncia ancora una volta equilibrato e incandescente. Trento proverà a difendere il proprio campo, come successo in gara 1, per portarsi sul 2-1 e tornare a Civitanova con il vento a favore. Ma la Lube ha dimostrato in semifinale contro Perugia di saper colpire anche lontano da casa.

Guarda il campionato di Superlega di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il fischio d’inizio è in programma all’ilT quotidiano Arena di Trento alle 15.20di domenica 4 maggio. La diretta tv sarà su Raidue e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Itas Trentino e Lube Civitanova.

CALENDARIO PLAYOFF SUPERLEGA 2024-2025

lT quotidiano Arena – Trento

Domenica 4 maggio 2025

Ore 15.20 Itas Trentino-Lube Civitanova – Diretta tv su Raidue e diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn

PROGRAMMA PLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raidue

Diretta streaming: Dazn, Volleyballworld.com

Diretta Live testuale: OA Sport.