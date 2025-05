LIVE Milano-Conegliano, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: derby da sogno in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale di Champions League di volley femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Milano. La Ülker Sports Arena di Istanbul è il teatro dell’atto conclusivo della stagione internazionale per club: la Final Four di Champions League. Oggi alle 15, la Antonio Carraro Prosecco DOC Imoco Conegliano sfida la Numia Milano nella prima semifinale, riedizione della spettacolare Superfinal 2024 vinta dalle venete per 3-2 dopo una battaglia avvincente.

Per la prima volta dal 2018, la Champions League torna al formato delle Final Four, con semifinali in programma sabato e finali (1° e 3° posto) fissate per domenica. Con ben tre squadre italiane protagoniste – Conegliano, Milano e Scandicci – il volley tricolore conferma la sua centralità e competitività a livello europeo.

Conegliano si presenta all’appuntamento da grande favorita. La formazione guidata da Daniele Santarelli ha appena conquistato l’ottavo Scudetto della sua storia e mira con decisione alla terza Champions League, dopo i trionfi del 2021 e del 2024. Le Pantere hanno preso parte a tre delle ultime quattro finali europee, mostrando una continuità di rendimento ineguagliata. La forza del gruppo passa dalla leadership della palleggiatrice Asia Wolosz, dalla solidità difensiva di Monica De Gennaro e da un reparto d’attacco stellare, che include Isabelle Haak, Gabi, Zhu Ting e un pacchetto di centrali d’élite con Sara Fahr, Cristina Chirichella e Marina Lubian. Conegliano ha perso una sola partita in tutta la stagione e ha vinto tutti e otto i confronti stagionali contro Milano.

La Numia Milano, però, arriva a Istanbul con l’obiettivo di cambiare il corso della stagione. Dopo i secondi posti in Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto e Mondiale per club – sempre con Conegliano a sbarrarle la strada – la squadra di Stefano Lavarini si gioca il tutto per tutto in una semifinale secca. Il roster è ricco di talento e voglia di rivincita, guidato in campo dalla regia di Alessia Orro e dal braccio pesante di Paola Egonu, grande ex della sfida insieme ad Anna Danesi e Myriam Sylla. Milano punta anche sull’apporto delle schiacciatrici Daalderop e Sylla, della centrale Kurtagic e del libero Fukudome per provare a sovvertire un pronostico sfavorevole.

Il bilancio storico tra le due squadre parla chiaro: su 45 confronti diretti, Conegliano ne ha vinti 40, compresi gli ultimi 15 consecutivi. Ma la Champions ha spesso regalato sorprese, e Milano spera che Istanbul possa essere il teatro della sua impresa. A seguire, alle ore 18 italiane, l’altra semifinale metterà di fronte la Savino Del Bene Scandicci e le campionesse di Turchia del Vakifbank Istanbul. Le vincenti delle due semifinali si sfideranno domenica alle 18 per il titolo continentale, mentre la finale per il terzo posto si giocherà alle 15. L’Italia sogna una nuova impresa, con la concreta possibilità di riportare il trofeo a casa per il terzo anno consecutivo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della semifinale di Champions League di volley femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Milano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 15.00!