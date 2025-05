Dove vedere Scandicci-VakifBank Istanbul in tv, semifinale Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Scandicci e il VakifBank Istanbul si affronteranno nella semifinale della Champions League 2025 di volley femminile, in programma sabato 3 maggio (ore 18.00) presso la Ülker Sports Arena di Istanbul. Le toscane saranno chiamate ad affrontare la corazzata turca in trasferta: si giocherà infatti nella metropoli turca, anche se questo palazzetto è la casa del Fenerbahce e non della formazione che ha appena vinto il campionato.

Ekaterina Antropova e compagne dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo: alla prima apparizione in una Final Four, infatti, la Savino Del Bene se la dovrà vedere con la quotatissima formazione allenata da Giovanni Guidetti. Servirà un’impresa superlativa per meritarsi la qualificazione alla finale e giocare così un derby tutto italiano contro chi vincerà il confronto tra Conegliano e Milano in programma tre ore prima nello stesso impianto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League 2025 di volley femminile. La partirà sarà trasmesse in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SCANDICCI-VAKIFBANK CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 3 maggio

Ore 18.00 Semifinale 2: Savino Del Bene Scandicci vs VakifBank Istanbul

PROGRAMMA SCANDICCI-VAKIFBANK CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.