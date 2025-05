Dove vedere Conegliano-Milano in tv, semifinale Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Conegliano e Milano si affronteranno nella semifinale della Champions League 2025 di volley femminile, in programma sabato 3 maggio (ore 15.00) presso la Ülker Sports Arena di Istanbul. Il derby italiano infiammerà la metropoli turca: sarà la rivincita della finale dell’anno scorso, che venne vinta dalla corazzata veneta. Le Campionesse d’Europa andranno a caccia del bis, fronteggiando nuovamente le meneghine appena battute nell’atto conclusivo che ha messo in palio lo scudetto.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con tutti i favori del pronostico dopo quanto si è visto in questa stagione, dove hanno vinto tutti gli otto scontri diretti disputati, ma la formazione di coach Stefano Lavarini ha le qualità per firmare il grande colpaccio in una partita secca. Chi vincerà si qualificherà alla finale di domenica, da disputare contro chi avrà la meglio nella sfida tra Scandicci e le turche del VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti.

Si preannuncia un grande scontro diretto tra gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak. Grandi duelli anche tra le palleggiatrici Alessia Orro e Joanna Wolosz, le schiacciatrici Myriam Sylla e Gabi, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il tutto con tantissima Nazionale sullo sfondo quando si sta ormai avvicinando l’intensa estate che culminerà con i Mondiali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, semifinale della Champions League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 3 maggio

Ore 15.00 Semifinale 1: Numia Vero Volley Milano vs A. Carraro Imoco Conegliano

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.