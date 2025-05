LIVE Scandicci-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: serve l’impresa contro la corazzata turca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale di Champions League di volley femminile tra Savino del Bene Scandicci e Vakifbank Istanbul. Momento storico per la Savino Del Bene Scandicci, che oggi alle 18 in campo alla Ülker Sports Arena di Istanbul per disputare la prima semifinale di Champions League della sua storia. L’avversaria sarà di quelle da far tremare i polsi: il Vakifbank Istanbul, campione di Turchia e tra le grandi favorite per il titolo, insieme a Conegliano. In panchina, l’italianissimo Giovanni Guidetti, icona della pallavolo internazionale.

Scandicci arriva all’appuntamento nei panni dell’outsider, un ruolo che potrebbe rivelarsi un vantaggio. Dopo una stagione intensa ma priva di grandi soddisfazioni – con l’eliminazione in semifinale Scudetto – la squadra di Massimo Barbolini ha avuto tempo per recuperare energie e ritrovare equilibrio. Tuttavia, il lungo stop di quasi venti giorni potrebbe pesare sul ritmo gara, soprattutto in una sfida ad altissima intensità. Tutti gli occhi saranno puntati su Ekaterina Antropova, stella indiscussa della formazione toscana, capace di spostare gli equilibri da sola se in giornata di grazia. Ma un ruolo determinante lo avrà anche la regia di Maja Ognjenovic, palleggiatrice serba di esperienza infinita e ex compagna di tante battaglie di Guidetti, che l’ha allenata sia in Nazionale che proprio al Vakifbank. Attenzione anche a Tess Bajema, altra ex in campo e potenziale protagonista.

Il Vakifbank Istanbul, dal canto suo, ha già riscattato la scorsa stagione aggiudicandosi il campionato turco, una sorta di All Star Game permanente contro Fenerbahce ed Eczacibasi. Dopo l’eliminazione nei quarti di Champions nel 2024 e la semifinale Scudetto persa, quest’anno il club giallonero ha centrato l’accesso alla Final Four grazie a una clamorosa rimonta sul Fenerbahce, culminata con la vittoria al golden set.

La squadra è nelle mani di Cansu Ozbay, palleggiatrice turca ormai simbolo del club, rientrata dopo un lungo infortunio. Al suo fianco, l’opposta Kiera Van Ryk, già vista in Italia con Bergamo, e la statunitense Kendall Kipp, rivelazione dell’anno. Sulle bande brillano Caterina Bosetti – in arrivo proprio a Scandicci nella prossima stagione – e Marina Markova, russa dalla grande potenza offensiva. In panchina un lusso come Derya Cebecoglu, la statunitense Alex Frantti (ex Casalmaggiore) e una batteria di centrali da sogno: la cinese Xinyue Yuan e la turca Zehra Gunes. Il libero è la confermatissima Ayca Aykac, affiancata da Aylin Acar. Per Scandicci si tratta non solo di un traguardo storico, ma anche dell’opportunità di cambiare volto a una stagione fin qui deludente. L’impresa sarà complicata, ma mai come questa volta il contesto – una semifinale secca, in campo neutro – potrebbe livellare i valori. E l’occasione di scrivere una pagina epica della pallavolo toscana è troppo ghiotta per non essere colta.

