Alberto Contador “attacca” Pogacar: “Questa non è la preparazione ideale per il Tour. Vediamo se sarà stanco”

Tadej Pogacar è stato il protagonista assoluto delle Classiche. Ad ogni gara a cui ha partecipato lo sloveno ha lottato per la vittoria, chiudendo sempre sul podio: Strade Bianche (vittoria), Milano-Sanremo (3°), Giro delle Fiandre (vittoria), Parigi-Roubaix (2°), Amstel Gold Race (2°), Freccia Vallone (vittoria), Liegi-Bastogne-Liegi (vittoria).

Numeri semplicemente incredibili per il campione del mondo, che ha corso al massimo in questi due mesi e che ora si prenderà un mese di stop per tornare poi al Giro del Delfinato, che sarà la corsa di preparazione al Tour de France, che resta il grande obiettivo stagionale per il campione sloveno.

Alberto Contador, però, in un’intervista a Wielerflits, ha parlato di questi ultimi mesi di Pogacar, criticando anche un po’ lo sloveno, colpevole secondo lo spagnolo di aver faticato troppo: “Penso che le persone all’interno della squadra gli diranno che non deve attaccare ogni volta a 70 o 80 chilometri dall’arrivo. Il messaggio sarà conserviamo le energie e corriamo risparmiando un po’ di più”.

Ancora Contador, che guarda anche in vista del Tour de France: “Sono certo che il suo attuale programma di corse, incentrato su classiche molto impegnative e dure, non sia la migliore preparazione per l’imminente Tour de France. Vediamo come si sentirà più avanti, se sarà ancora affaticato. Come squadra, sarei preoccupato per il suo sforzo”.