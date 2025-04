Giro di Romandia 2025, Brennan vittorioso con uno sprint poderoso a Friburgo

La prima tappa in linea del Giro di Romandia 2025, da Münchenstein a Friburgo, si conclude con l’arrivo in volata. Ad imporsi, con uno sprint poderoso, è Matthew Brennan della Team Visma | Lease a Bike. Il corridore inglese precede il francese Aurélien Paret-Peintre della Decathlon Ag2R La Mondiale e l’americano Artem Shmidt della Ineos Grenadiers. Il primo italiano al traguardo, in quarantatreesima posizione, è Nicolò Buratti della Bahrain-Victorious.

L’abbuono per il successo nella tappa consegna al britannico, quarto successo da professionista per lui, anche la maglia di leader. In classifica generale il corridore della Visma precede di tre secondi il connazionale Samuel Watson della Ineos Grenadiers e il portoghese Ivo Oliveira della UAE Team Emirates-XRG. Nicolò Buratti è il primo italiano in classifica generale. Il corridore della Bahrrain-Victorious occupa la quarantottesima posizione con 20 secondi di distacco dal leader della corsa.

Animano la fuga di giornata Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Gerben Kuypers (Intermarché – Wanty), Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek) e Enzo Paleni (Groupama – FDJ). I cinque, partiti nelle prime fasi di gara, toccano un vantaggio massimo di poco superiore ai quattro minuti.

Sul Col des Pontins attacca il tedesco della Red Bull – BORA – hansgrohe Ben Zwiehoff, Gerben Kuypers della Intermarchè-Wanty raggiunge, poco dopo, il tedesco in testa alla corsa. Il duo di testa riesce a mantenere viva la sua azione fino a poco più di venti chilometri dal traguardo. A ventiquattro chilometri dall’arrivo il gruppo completa il suo lavoro e riassorbe i fuggitivi. A quel punto la soluzione allo sprint diventa quasi inevitabile.