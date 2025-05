Golf, Scheffler allunga (di tanto) tra sospensioni e ritardi. Bene Manassero, scivola indietro Molinari

Sono già 6 i colpi di distacco che Scottie Scheffler è riuscito a mettere tra sè e la 2ª piazza, dopo 36 buche della CJ Cup Byron Nelson, torneo che si sta disputando al TPC Craig Ranch in Texas. Il numero 1 al mondo, dopo un giro iniziale in -10 ha continuato a macinare un ottimo gioco e ha chiuso la seconda tornata con un totale di -18 (-8 nel venerdì di gara), lasciando indietro i connazionali Sam Stevens, fermo a -12 in 2ª posizione, e Ricky Castillo, a -11 in 3ª.

Resiste il venezuelano Jhonattan Vegas: secondo dopo la prima giornata insieme al filippino Rico Hoey, Vegas si è preso la 4ª piazza in solitaria con uno score di -2 (-10 sul totale) ed è rimasto agganciato alle prime posizioni della classifica.

Da tener d’occhio ancora parecchi giocatori che devono iniziare le seconde 18 buche a causa del “weather delay” imposto dal brutto tempo che ha imperversato nella zona. Il gioco è stato infatti interrotto la mattina presto e ha ripreso solamente nel pomeriggio, lasciando Michael Thorbjornsen, Rasmus Højgaard e Thorbjorn Olesen ancora ai blocchi di partenza.

Devono invece chiudere il giro, tra i papabili per un posto nella parte alta della leaderboard, Cameron Champ (-7 alla buca 4), Ryan Fox (-6 alla 6), Mackenzie Hughes (-6 alla 5), Sami Valimaki (-5 alla 6) e Sam Ryder (-6 alla 2).

Stessa sorte di questi ultimi è toccata anche a Matteo Manassero, uno dei due azzurri in campo questa settimana. Il veronese al momento della sospensione della gara si trovava alla 3 con lo score di -5 in 44ma posizione. Francesco Molinari, invece, si trova, al termine delle 36 buche, a -2 in 94ma piazza, score che non gli permetterebbe, al momento, di passare la linea del taglio, posta a -4.