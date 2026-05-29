Golf, Johnston torna ad infiammare le folle. Il britannico guida l’Austrian Open

Torna in vetta di un torneo del Dp World Tour dopo diverso tempo, grazie ad uno score di giornata di -8 (il più basso da quasi 7 anni), Andrew “beef” Johnston. Il 37enne britannico, famoso per essere molto amato sul circuito per il suo carisma e il suo sorriso, ha deciso di ingranare la marci giusta all’Austrian Alpine Open, torneo che si sta disputando sui fairway del Golf Club Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith.

Leggermente attardato, dopo la seconda giornata, il protagonista del primo giro, il cinese Yanhan Zhou. Dopo il -8 iniziale, infatti, il 18enne ha chiuso in pari al par lasciando colpi di distacco dal capolista Johnston che si situa in vetta a -11. Gran secondo posto, invece, per lo spagnolo Rafa Cabrera Bello. Il veterano, 42enne con già 4 vittorie sul circuito maggiore, si trova in 2ª piazza appaiato a Kota Kaneko e Calum Hill a -10.

Chiudono la top 10, invece, Alexander Levy, Tom Vaillant, Marcel Schneider, Tobias Johnsson e Brandon Robinson Thompson a -8 insieme, ovviamente al 18enne cinese. Per quanto riguarda gli italiani presenti in Austria, la compagine azzurra si trova abbastanza attardata rispetto al field. Gregorio De Leo è il primo della lista in T22 a -6 seguito a ruota da Filippo Celli a -5 in T30, risultato sul quale si sta attestando anche Bernd Wiesberger, idolo di casa che ha già vinto qui.

Edoardo Molinari, Francesco Laporta e Renato Paratore sono gli ultimi azzurri a passare il taglio posto a -3. I 3 italiani si sono aggiudicati, fin qui, la 56esima posizione a pari merito. Rimangono dunque fuori dal week end di gioco Stefano Mazzoli, Matteo Manassero e Guido Migliozzi che chiudono rispettivamente a -2,-2 e +4.