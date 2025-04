Golf, maggio si apre con la CJ CUP Byron Nelson, nel mirino un posto per il PGA Championship

Appuntamento storico sul PGA Tour ad aprire il mese di maggio. The CJ CUP Byron Nelson, torneo che si gioca dal 1944 in Texas, più precisamente nella zona di Dallas, attende alcuni dei migliori giocatori del maggiore circuito americano sui fairway del TPC Craig Ranch. 500 i punti FedEx in palio questa settimana insieme ad un montepremi complessivo che sfiora i 10 milioni di dollari (9,9). A due settimane dal secondo Major in stagione (il PGA Championship che verrà ospitato al Quail Hollow Club in North Carolina), l’evento texano rappresenta un ottima opportunità per mettere nel mirino il Wanamaker Trophy.

L’anno scorso ad imporsi fu il canadese Taylor Pendrith, al suo primo ed unico titolo in carriera sul PGA. Il nativo di Richmond Hill, passato professionista nel 2014, riuscì a regolare lo statunitense Ben Kohles e lo svedese Alex Noren (rispettivamente 2° e 3°) con 4 giri in 64-67-63-67 (-23 sul totale).

Un field non stellare quest’anno impreziosito, tuttavia, dalla presenza dell’ancora n.1 al mondo Scottie Scheffler, reduce da un T8 all’RBC Heritage, un 4º posto al The Masters e un T2 al Texas Children’s Houston Open. Con lui ci saranno anche Jordan Spieth, il filandese Sami Valimaki, i canadesi Taylor Pendrith, Adam Svensson e Mackenzie Hughes, i coreani Tom Kim e Si Woo Kim e i fratelli danesi Rasmus e Nicolai Højgaard.

Di nuovo in campo anche la coppia italiana formata da Francesco Molinari e Matteo Manassero. Il torinese non ha ancora trovato il ritmo giusto e fin qui ha collezionato 3 tagli passati su 6 gare con una miglior posizione ottenuta al Valero Texas Open (T40). Il veronese, invece, alla prima stagione sul Tour, ha 6 tagli centrati su 9 tornei con 2 ottimi risultati: il 25esimo posto al Farmers Insura

Tra i vincitori della CJ CUP Byron Nelson figurano Jason Day nel 2010 e poi nel 2023 (fu l’ultimo dei 13 titoli vinti dall’australiano), il coreano K.H. Lee, che fece doppietta 2020-2021 e 2021-2022, lo spagnolo Sergio Garcia nel 2004 e poi nuovamente nel 2015-2016, il fijano Vijay Singh nel 2003, Tiger Woods nel ’97 (ad appena 21 anni) e Phil Mickelson l’anno prima nel ’96.