Golf
Golf, Zhou Yanhan al comando dell’Austrian Alpine Open dopo il round d’esordio, bene Celli e Laporta
I golfisti del DP World Tour avviano il consueto fine settimana di gare dando il via all’Austrian Alpine Open (montepremi 2.750 milioni di dollari). L’evento, nato nel 1990 ed organizzato in coabitazione tra Tour Europeo e Challenge Tour, si svolge nella splendida cornice di Kitzbuhel (Austria). Al termine della prima tornata guida la classifica Zhou Yunhan. Il cinese svetta con lo score di 8 (62 colpi) dopo aver siglato una tornata macchiata dal solo bogey commesso alla buca 15.
Per l’asiatico una lunghezza di margine sul portoghese Ricardo Gouveia, mentre al terzo posto con il punteggio di -6 figurano lo spagnolo Rafa Cabrera-Bello, lo svedese Tobias Jonsson, il danese Lucas Bjerregaard, l’americano Davis Bryant, il tedesco Marcel Schneider, ed infine l’inglese Brandon Robinson-Thompson. Classifica chiaramente cortissima con oltre 60 partecipanti capaci di chiudere con punteggi al disotto del par.
Sul percorso par 70 del Golfclub di Kitzbuhel (Austria) completano la top ten in nona posizione con lo score di -5 il brasiliano Fred Biondi, lo statunitense Sean Crocker, il norvegese Andreas Halvorsen, lo scozzese Calum Hill, il giapponese Kota Kaneko, il francese Alexander Levy, lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez e l’austriaco Maximilian Steinlechner. Primi degli italiani Filippo Celli e Francesco Laporta, entrambi venticinquesimi con lo score di -3.
-2 e 38° posto per Gregorio De Leo, Stefano Mazzoli ed Edoardo Molinari, a contatto con le zone nobili della classifica. Scendo in 57esima piazza troviamo con -1 Renato Paratore, mentre dovranno cambiare marcia Guido Migliozzi e Matteo Manassero, 115esimi dopo una tornata da +2. Domani spazio al secondo round che ci proietterà al taglio delle 36 buche.