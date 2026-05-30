Golf, Il nipponico Kaneko guida l’Austrian Open a 18 buche dalla fine

Moving day all’insegna degli avvicendamenti alla testa della classifica. All’Austrian Alpine Open, torneo che si sta disputando nelle vicinanze di Kitzbubel, Andrew Johnston ha dovuto abdicare nei favori del giapponese Kota Kaneko che ha fatto registrare uno score in -5, risultato che lo catapulta direttamente in prima posizione ad un totale di -15, posto insidiato a stretto giro dal portoghese Ricardo Gouveia, appena dietro di un colpo.

Si è ripreso dopo una seconda giornata in par il 18enne cinese Yanhan Zhou, protagonista di un giro in -5. La futura stella si trova in 3ª piazza in solitaria davanti all’olandese Joost Luiten, fermo a -12. Insidia le prime posizioni anche il giocatore di casa Bernd Wiesberger. L’austriaco, a -11, è in T5 insieme a Davis Bryant, Richard Sterne, Joe Dean, Andrew Johnston e Calum Hill. Parterre, dunque, degno di nota, quello che si prospetta per l’ultima giornata in Austria. Tanti i giocatori in grado di ribaltare la situazione con facilitá.

Ottimo torneo, fin qui, di Gregorio De Leo. L’azzurro è il primo degli italiani in gara nel week end e si situa in T11 a -10 dopo uno splendido giro in -4. Sotto par, e anche in top 16, Filippo Celli. La silver medal ha portato in club house un 68-67-66 che dà fiducia al 25enne. Gli altri 3 azzurri ad aver passato il taglio, Renato Paratore, Francesco Laporta e Edoardo Molinari si trovano rispettivamente in T43, T52 e T64.