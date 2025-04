Golf, Marco Penge si prende il primo titolo in carriera, suo l’Hainan Classic. Bene Molinari e Pavan

È il 26enne Marco Penge ad avere la meglio al termine dell’Hainan Classic, torneo che chiude l’Asian Swing e che ha messo in palio 500 punti FedEx e 2,55 milioni di dollari.

Il britannico, in testa ad un giro dalla fine insieme al padrone di casa Bowen Xiao, ha retto bene la pressione e ha chiuso con un’ottima giornata in -5 per un totale sul torneo di -17. Il suo primo titolo in carriera sul tour maggiore gli vale ben 585 punti. Crollato, invece, il cinese: +1 di giornata e 6º posto a pari merito con l’inglese Sam Bairstow e l’italiano Edoardo Molinari a -11. Quest’ultimo, al 4º torneo in stagione, ha giocato un torneo all’insegna della costanza. Unica sbavatura il giro, nel moving day, in 73 colpi (+1) che ha tolto al torinese la possibilità di giocarsi la top 3.

Seconda posizione a pari merito a -14 (3 lunghezze di distanza) per il norvegese Kristoffer Reitan, 27enne professionista dal 2018 e ancora a secco di titoli sul maggiore circuito europeo, e lo statunitense Sean Crocker, 28enne professionista dal 2018 e con una vittoria all’attivo (l’Hero Open nel 2022).

Ottima prestazione del giovane danese Rasmus Neergaard-Petersen, 4º in solitaria a -13 con un ultimo giro in 67 colpi. Dietro di un colpo un’altra giovane frequentazione del Dp World Tour, il francese Martin Couvra.

Andrea Pavan, l’altro azzurro ad aver passato il taglio nel sud della Cina si è classificato 23esimo a -6 con una carta complessiva di 71-70-70-71.

Marco Penge, grazie alla vittoria all’Hainan Classic ha scalato, così, la classifica dell’Asian Swing e si è classificato 3º alle spalle del giapponese Keita Nakajima e dello spagnolo Eugenio Chacarra, rispettivamente 1º e 2º. Il terzo posto gli vale la qualifica per il PGA Championship in programma a metà maggio al Quail Hollow Club in America.

La prossima tappa del Dp World Tour sarà, invece, in Turchia dove il circuito farà sosta per il primo evento dell’European Swing che terminerà agli inizi di luglio.