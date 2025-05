Golf, la CJ Cup Byron Nelson si apre con Scheffler avanti. Ottimo avvio di Manassero e Molinari

Già due colpi di vantaggio dopo le prime 18 buche per Scottie Scheffler alla CJ Cup Byron Nelson, torneo che apre il mese di maggio e che viene ospitato al TPC Craig Ranch in Texas. Il numero 1 del mondo, a margine del giro, ha dichiarato: “Ho giocato bene oggi. Sono riuscito a giocare delle ottime prime nove buche e ad essere molto solido sulle seconde”.

Scheffler si trova, così, a -10 (61 colpi) con il filippino Rico Hoey e il venezuelano Jhonattan Vegas che inseguono a -8. Numeroso, invece il filotto di giocatori che si è formato in T4 a -7: tra loro, i più pericolosi sono sicuramente Cameron Champ e Patton Kizzire.

Il campo nella prima giornata della CJ Cup Byron Nelson ha giocato molto facile. Tanti gli score sotto par e solamente 28 i golfisti che hanno girato sopra al par. Il taglio, domani, sarà verosimilmente in zona -3/-4 se le condizioni di gioco rimarranno le stesse di oggi.

Ottima partenza anche per i due italiani in campo: Matteo Manassero e Francesco Molinari. Il veronese classe ‘93 ha consegnato uno score di 66 colpi (-5) che gli vale la T19 insieme, tra gli altri, al neozelandese Ryan Fox, al finlandese Sami Valimaki, al danese Niklas Norgaard e al sudafricano Erik Van Royen. Per Manassero una carta bogey-free con 4 birdie di fila dalla 3 alla 6. Per il torinese, invece, T39 a -4 con 5 birdie e un bogey. Molinari si ritrova in un ampio gruppo insieme al coreano Si Woo Kim, al danese Thørbjorn Olesen, al canadese Taylor Pendrith e allo statunitense Charley Hoffman.

Scottie Scheffler non ha ancora vinto in stagione. Dopo l’annata storica dell’anno scorso, il n.1 al mondo, tuttavia, ha già decisamente piazzato degli ottimi risultati: 9º posto all’AT&T Pebble Beach Pro Am, 3º posto al The Genesis Invitational, 11º posto all’Arnold Palmer Invitational, 2º posto al Texas Children’s Houston Open, 4º posto al Masters e 8º all’RBC Heritage.