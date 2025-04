Golf, Andrew Novak e Ben Griffin resistono in vetta aggiudicandosi lo Zurich Classic of New Orleans

I golfisti del PGA Tour chiudono un ricco aprile portando archiviando il quarto ed ultimo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 8.9 milioni di dollari). L’evento nato nel lontano 1938 va in archivio con il giro decisivo disputato secondo la formula del foursome, ovvero con i golfisti che si alternano al tiro durante ogni singola buca. Nonostante un titubante -1 Andrew Novak e Ben Griffin resistono al comando e festeggiano la vittoria del torneo.

La coppia statunitense chiude con lo score complessivo di -28 (260 colpi) conservando una sola lunghezza di margine sui fratelli danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard e due sui connazionali Jake Knapp e Frankie Capan III. -25 e quarta posizione per, David Lipsky e Dylan Wu, Taylor Dickson e Trace Crowe, Karl Vilips e Michael Thorbjornsen, ed infine per Luke List ed Henrik Norlander. Classifica corta sino al termine grazie al format dinamico che tiene aperta la competizione fino all’utima buca.

Sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Louisiana, Stati Uniti d’America) ottavo posto con -24 per Chad Ramey/Justin Lower ed Isaiah Salinda/Kevin Velo, mentre chiudono la top ten in decima posizione con il punteggio di -23 Jacob Bridgeman/Chandler Phillips ed Hayden Buckley/Braden Thornberry, Ottimo il round finale di Matteo Manassero e Cristobal del Solar. La coppia italo-cilena sigla un solido -5 recuperando ben 16 posizioni fino al conclusivo 12° posto con lo score di -22 appaiati ai campioni uscenti Shane Lowry e Rory McIlroy.

Per Ben Griffin, ventottenne di Chapel Hill (North Carolina, Stati Uniti d’America), il successo colto ad Avondale è il secondo da professionista dopo lo Staal Fundation Open 2018 (PGA Tour of Canada). Anche per Andrew Novak, trentenne di Raleigh (North Carolina, Stati Uniti d’America), si tratta del secondo hurrà in carriera 5 anni dopo la vittoria nel LECOM Sundcoast Classic (Korn Ferry Tour).