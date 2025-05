ATP Roma 2025: tutti gli italiani in campo oggi. Orari 9 maggio, quale partita vedere in chiaro

Agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis oggi, venerdì 9 maggio, si completerà il secondo turno di singolare femminile ed inizierà quello di singolare maschile, inoltre scatterà il torneo di doppio femminile: nel complesso saranno sette gli italiani in campo, dei quali tre uomini e quattro donne (due coppie di doppio).

Il torneo di singolare maschile vedrà scendere in campo per il secondo turno Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e la wild card Francesco Passaro, mentre per il tabellone di doppio femminile saranno impegnate le coppie composte da Sara Errani e Jasmine Paolini e da Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

La diretta tv sarà fruibile per un match maschile da definire in chiaro sulla RAI, per i match femminili in chiaro su SuperTennis HD, per tutto il torneo in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile per un match maschile da definire su Rai Play, per i match femminili su SuperTenniX, per tutti i match maschili su Tennis TV, per tutto il torneo su Sky Go e NOW.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025

Venerdì 9 maggio 2025

2° turno singolare ATP

Campo Centrale

3° match dalle 11.00

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Otto Virtanen (Finlandia, Q)

Grand Stand Arena

1° match alle 11.00

Francesco Passaro (Italia, WC)-Grigor Dimitrov (Bulgaria, 14)

5° match dalle 11.00

Luciano Darderi (Italia)-Jack Draper (Gran Bretagna, 5)

1° turno doppio WTA

Super Tennis Arena

5° match dalle 11.00

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 3)-Jiang Xinyu/Wu Fang-Hsien (Cina/Cina Taipei)

Court 15

3° match dalle 11.00, dopo un congruo riposo, non prima delle 14.00

Lucia Bronzetti/Elisabetta Cocciaretto (Italia, WC)-Sofia Kenin/Lyudmyla Kichenok (Stati Uniti/Ucraina)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: un match maschile da definire in chiaro sulla RAI, match femminili in chiaro su SuperTennis HD, tutto il torneo in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: un match maschile da definire su Rai Play, match femminili su SuperTenniX, tutti i match maschili su Tennis TV, tutto il torneo su Sky Go e NOW.