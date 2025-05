ATP Roma 2025: Bublik prenota Ruud, Fonseca saluta. Due azzurri avanti

Si è chiusa, a livello maschile, la processione dei primi turni degli Internazionali d’Italia 2025. Ora il tabellone entrerà nel vivo, con l’ingresso delle teste di serie nel torneo: domani toccherà al lato di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, sabato invece ci sarà il ritorno di Jannik Sinner.

L’Italia, quest’oggi, ha due uomini che riescono ad avanzare, non necessariamente i più attesi: se il derby italiano va a Luca Nardi su Flavio Cobolli, un Cobolli non proprio nella sua miglior versione, è Matteo Gigante colui che continua sull’onda lunga del Garden. Roma è ora un po’ il suo talismano, avrà Jakub Mensik, ma a questo punto la sua terra può permettergli tutto.

Diversi i risultati su cui c’è merito nel concentrarsi. Intanto Jesper de Jong: l’olandese se la vedrà, da lucky loser, contro Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno, e va rimarcata anche la vittoria di Alexander Bublik sul russo Roman Safiullin. Per il kazako sfida spettacolo con Casper Ruud, e con il norvegese è lecito attendersi uno dei confronti più serrati dei prossimi due giorni.

La sera della Supertennis Arena è caratterizzata da un Tien-Opelka da brividi, se non altro per le evoluzioni del tie-break del secondo set, ma alla fine è il classe 2005 a staccare il biglietto con vista Machac. Infine, Fabian Marozsan: sembra l’uomo della Capitale, perché dopo aver già battuto Alcaraz un paio d’anni fa stavolta si rende protagonista disinnescando Joao Fonseca, per il disappunto dei molti tifosi brasiliani giunti nella Capitale.

RISULTATI ATP ROMA 2025 OGGI

Navone (ARG)-Cinà (ITA) [WC] 6-3 6-3

de Jong (NED) [LL]-Shevchenko (KAZ) [Q] 6-2 6-4

Jarry (CHI)-Gaston (FRA) 7-6(4) 6-4

Ofner (AUT)-Carballes Baena (ESP) 6-3 rit.

Munar (ESP)-Barrios Vera (CHI) [Q] 4-6 6-2 7-5

Vukic (AUS)-Moreno de Alboran (USA) 7-6(2) 6-2

Fearnley (GBR)-Fognini (ITA) [WC] 6-2 6-3

Bublik (KAZ)-Safiullin 6-3 7-6(4)

Giron (USA)-Diallo (CAN) 3-6 6-4 6-4

Martinez (ESP)-Bellucci (ITA) 6-4 6-2

Gigante (ITA) [WC]-Rinderknech (FRA) 7-6(4) 7-6(4)

Marozsan (HUN)-Fonseca (BRA) 6-3 7-6(4)

Bautista Agut (ESP)-Arnaldi (ITA) 6-4 6-3

Tien (USA)-Opelka (USA) [PR] 6-4 7-6

Seyboth Wild (BRA) [Q]-Borges (POR) 6-1 4-6 6-4

Nardi (ITA) [WC]-Cobolli (ITA) 6-3 6-4