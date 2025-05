WTA Roma 2025, avanzano Swiatek, Pegula, Ostapenko e Keys

Il torneo femminile degli internazionali d’Italia torna in campo per disputare i match valevoli per il secondo turno della parte bassa del tabellone. Debutto vincente per Iga Swiatek, Jessica Pegula, Jelena Ostapenko e Madison Keys.

Rispetta il pronostico della vigilia Iga Swiatek. La giocatrice polacca, all’esordio nel torneo, liquida 6-1 6-0 Elisabetta Cocciaretto in poco meno di un’ora Debutto agevole per Jessica Pegula. La testa di serie numero 3 prevale 6-4 6-2, in un’ora e trenta minuti, sulla connazionale Ashlyn Krueger. Successo in rimonta per Jelena Ostapenko. La tennista lettone regola, in un’ora e quarantotto minuti, la slovacca Rebecca Sramkova 1-6 6-4 6-3. Madison Keys bagna il debutto nel torneo con il 7-6(4) 6-1 inflitto, in due ore e un minuto, alla francese Varvara Gracheva.

La rinuncia della spagnola Paula Badosa oppone Naomi Osaka alla svizzera Viktorija Golubic. La giocatrice nipponica s’impone, in un’ora e quarantacinque minuti, con il punteggio di 2-6 7-5 6-1. La romena Jaqueline Cristian firma la prima sorpresa di giornata eliminando 7-6(2) 7-5, in due ore e sette minuti, la kazaka Yulia Putintseva.

La russa Diana Shnaider spazza via, in cinquantuno minuti, la statunitense Caroline Dolehide con un roboante 6-0 6-0. La statunitense Peyton Stearns piega 6-2 6-3, in un’ora e tredici minuti, la russa Anna Kalinskaya, testa di serie numero 28. Deve lottare per quasi due ore e trenta Elise Mertens prima di poter esultare. La belga recupera lo svantaggio iniziale e batte 3-6 6-2 6-3 l’olandese Suzan Lamens.

Jasmine Paolini supera 6-4 6-3, in un’ora e trentuno minuti, la neozelandese Lulu Sun, numero 46 della classifica WTA. Danielle Collins passa il turno infliggendo, in un’ora e quindici minuti, un duplice 6-3 alla romena Gabriela Ruse. La statunitense Hailey Baptiste ottiene un successo importante eliminando, in due ore e venticinque minuti, la russa Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-3 2-6 6-4.

Impiega un’ora e quarantacinque minuti per superare il primo ostacolo Elina Svitolina. La giocatrice ucraina supera 6-4 7-6(2) la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Avanza senza faticare Ons Jabeur. La tunisina approfitta infatti del ritiro della ceca Petra Kvitova e si guadagna la sfida dei sedicesimi con Jasmine Paolini. La ceca Marie Bouzkova domina 6-0 6-3, in un’ora e sedici minuti, la brasiliana Beatriz Haddad Maia. In chiusura di giornata la lucky loser tedesca Laura Siegemund, subentrata al posto di Karolina Muchova, rifila un perentorio 6-2 6-2 a Lucia Bronzetti.