Fabio Fognini dice addio a Roma. Sconfitta all’esordio contro Fearnley

Il Foro Italico saluta per l’ultima volta Fabio Fognini. Il ligure non riesce a rimandare il suo saluto al pubblico romano, perdendo al primo turno degli Internazionali d’Italia 2025 contro il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco. Non ci sarà dunque il derby azzurro nel secondo turno, con Fearnley che affronterà dunque Matteo Berrettini.

Fognini aveva annunciato qualche giorno fa che questa sarebbe stata la sua ultima partecipazione a Roma ed è stato molto emozionante il momento di fine partita con le immagini delle vittorie più belle di Fabio al Foro Italico (su tutte quella contro Murray), con il ligure decisamente emozionato nel momento dell’intervista.

Tornando al match e ai suoi numeri, Fearnley ha concluso con 13 vincenti contro gli 11 di Fognini, che ha commesso qualche errore non forzato in più rispetto al suo avversario (24 contro 21). Il ligure ha sofferto soprattutto al servizio, vincendo solo il 52% dei punti quando ha servito la prima.

Eppure il match era iniziato molto bene per Fognini, con il break ottenuto in apertura grazie al doppio fallo di un Fearnley decisamente contratto in avvio. Purtroppo il ligure non riesce a conservare il vantaggio e subisce il controbreak nel quarto gioco. Fognini ha un’occasione nel quinto gioco, ma il suo dritto sulla palla break finisce in rete. Fearnley si salva e poi toglie il servizio nel sesto e nell’ottavo game, andando a chiudere per 6-2.

Anche in avvio di secondo set, Fognini parte benissimo ed ottiene il break, che lo porta sul 2-0. Il ligure arriva sul 3-1, ma subisce il controbreak nel sesto gioco con Fabio che mette in corridoio il rovescio. Fognini non è più nella partita e Fearnley scappa via definitivamente, andando a concludere sul 6-3 e staccando il biglietto per il secondo turno dove affronterà Berrettini.