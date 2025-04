WTA Stoccarda 2025, la prima finalista è la lettone Jelena Ostapenko

La prima finalista del Porsche Tennis Grand Prix 2025 è la lettone Jelena Ostapenko, che nel penultimo atto del torneo di categoria WTA 500 in corso a Stoccarda, in Germania, giocato sulla terra battuta indoor, supera la russa Ekaterina Alexandrova con un duplice 6-4, maturato in un’ora e mezza di gioco. Nell’atto conclusivo di domani la lettone affronterà la vincente della sfida tra l’azzurra Jasmine Paolini e la bielorussa Aryna Sabalenka.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break in avvio, con otto dei primi nove punti giocati che vincono vinti dalla giocatrice alla risposta. Nel quinto game arriva il nuovo allungo di Ostapenko, che sfrutta la seconda occasione utile e toglie la battuta all’avversaria a trenta. La lettone questa volta riesce a confermare lo strappo, non prima di aver annullato, però, l’occasione per l’immediato controbreak. Ostapenko non concede altre opportunità di rientro all’avversaria ed al terzo set point chiude i conti sul 6-4 in 43 minuti.

Nella seconda partita il momento chiave arriva nel terzo game, quando la russa va sotto 0-40 ed alla terza occasione deve cedere la battuta all’avversaria. Ancora una volta, però, Alexandrova ha l’occasione di rientrare in partita, quando ai vantaggi dell’ottavo gioco la russa si procura una palla break. A partire da quel momento, però, Ostapenko infila tre punti e sale sul 5-3. Nel decimo game la lettone va a servire per il match, va sotto 15-30, ma vince gli ultimi tre punti giocati e chiude i conti sul 6-4 in 47 minuti.

Le statistiche mostrano comunque equilibrio: la russa fa meglio con la prima, 72%-68%, mentre la lettone estrae di più dalla seconda, 56%-43%. Eguale il numero di ace, 5, e doppi falli, 2, per entrambe le tenniste, così nel computo complessivo sono 64 i punti vinti da Ostapenko contro i 58 di Alexandrova.