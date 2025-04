A quanti punti da Sinner vanno Alcaraz e Zverev se vincono le finali di oggi

Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciato lunedì scorso, Jannik Sinner era primo a quota 9930, davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo a quota 7720, a -2210 dall’azzurro, ed al tedesco Alexander Zverev, terzo a quota 7595, a -2335 dall’italiano.

Jannik Sinner domani non scarterà punti, così come Alcaraz, che lo scorso anno non aveva preso parte al torneo di Barcellona, mentre Zverev per far posto al torneo di Monaco di Baviera, dato che quello del 2024 non rientrava tra i migliori 19 del suo ruolino di marcia, scarterà i 10 punti del Masters 1000 di Indian Wells 2025.

Domani Sinner, dunque, resterà a quota 9930, mentre Alcaraz salirà in classifica a quota 8050, ed in caso di vittoria in finale a Barcellona si porterebbe a 8220, a -1710 dall’azzurro, mentre Zverev salirà in graduatoria a quota 7915, ed in caso di successo a Monaco di Baviera andrebbe a 8085, a -1845 dal numero 1.

RANKING ATP UFFICIALE 14 APRILE

1 Jannik Sinner 9930

2 Carlos Alcaraz 7720 (-2210 da Sinner)

3 Alexander Zverev 7595 (-2335 da Sinner)

RANKING ATP LIVE 20 APRILE

1 Jannik Sinner 9930

2 Carlos Alcaraz 8050 (può arrivare a 8220, a -1710, a Barcellona)

3 Alexander Zverev 7915 (può arrivare a 8085, a -1845, a Monaco di Baviera)