Dove può arrivare Jasmine Paolini nel ranking WTA in caso di impresa con Sabalenka

Giornata di Pasqua dedicata alle semifinali al Porsche Tennis Grand Prix 2025: in alcuni Stati federali della Germania, tra i quali il Baden-Württemberg, dove si trova Stoccarda, sede del torneo, in alcuni giorni dell’anno, tra i quali il Venerdì Santo, sono vietate per legge le manifestazioni sportive, e per questo il programma è in ritardo di un giorno rispetto al solito.

Nell’ultimo aggiornamento del ranking WTA, rilasciato lunedì scorso, la tennista italiana si trovava al numero 6 del mondo: l’azzurra è già certa di confermare il piazzamento domani, con il rilascio della classifica successivo alla finale del torneo tedesco. A Stoccarda, infatti, la toscana lo scorso anno era uscita ai quarti, guadagnando 108 punti: l’azzurra, invece, nel 2025 ha raggiunto le semifinali, confermando il piazzamento in classifica e salendo a quota 4930.

L’azzurra, dunque, al momento conferma la sesta posizione, anche grazie all’eliminazione della russa Mirra Andreeva, ma potrebbe salire ancora e portarsi al numero 5 WTA: per farlo, però, occorrerà battere quest’oggi la bielorussa Aryna Sabalenka. In caso di approdo in finale, infatti, l’azzurra diventerebbe quinta, scavalcando la statunitense Madison Keys, ferma a quota 4999, mentre Paolini raggiungendo l’ultimo atto si spingerebbe a quota 5060.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 21 APRILE

Ranking lunedì 14 aprile: 4843 punti, 6° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 4930 punti, 6° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 5060 punti, 5° posto (sorpasso su Madison Keys, 4999).

Ranking in caso di vittoria in finale: 5235 punti, 5° posto.