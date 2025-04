Perché Jasmine Paolini gioca la semifinale di domenica: l’insolito programma a Stoccarda

Jasmine Paolini giocherà quest’oggi la semifinale del Porsche Tennis Grand Prix 2025: l’azzurra affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka nel secondo dei tre match in programma sul Centre Court, dove andrà in scena anche la finale di doppio. La finale di singolare, invece, si disputerà lunedì 21 aprile.

Il programma del torneo WTA 500 di Stoccarda è in ritardo di un giorno sulla consueta tabella di marcia per quanto concerne il tabellone di singolare: negli altri tornei in calendario questa settimana, ovvero gli ATP di Barcellona e Monaco, ed il WTA di Rouen, infatti, si giocheranno quest’oggi le finali di singolare e doppio.

Il motivo è presto specificato: in alcuni Stati federali della Germania, tra i quali il Baden-Württemberg, del quale fa parte Stoccarda, infatti, in alcuni giorni dell’anno, tra i quali il Venerdì Santo, sono vietate per legge le manifestazioni sportive.

Venerdì 18 aprile, infatti, non si sono tenuti incontri sulla terra battuta indoor: lo slittamento di un giorno del programma, dunque, ha fatto sì che a Pasqua si disputassero le semifinali di singolare e l’ultimo atto di doppio, e che a Pasquetta si giocasse la finale di singolare.