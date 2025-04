ATP Monaco 2025, Alexander Zverev conquista il titolo

Il padrone di casa tedesco Alexander Zverev, numero 1 del seeding, conquista il titolo dei BMW Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 andato in scena sulla terra battuta outdoor di Monaco di Baviera, in Germania: battuto, nell’ultimo atto della competizione, lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 2, con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e dodici minuti.

Nel primo set Zverev vince otto dei primi undici punti giocati e scappa subito sul 2-0, operando il break a quindici nel game d’apertura. Lo statunitense resta aggrappato al set fino al 2-3, poi crolla definitivamente: il tedesco piazza un altro parziale mortifero di 12 punti a 2, toglie ancora la battuta a Shelton a quindici nel settimo game e poi va a chiudere al primo set point sul 6-2 in 29 minuti.

Nella seconda partita è nuovamente il game d’apertura a segnare il destino della frazione, con Zverev che trova lo strappo a zero e poi bada essenzialmente a tenere i propri turni in battuta, concedendo nel complesso appena 5 punti a Shelton in altrettanti game al servizio. La chiusura arriva automatica sul 6-4 in 43 minuti.

Le statistiche sottolineano il dominio di Zverev, che non concede palle break a Shelton e ne sfrutta tre delle quattro avute a disposizione. Il tedesco fa la differenza con la prima di servizio, messa in campo nel 77% dei casi, con la quale ottiene l’89% dei punti. Il teutonico, inoltre, mette a segno 13 vincenti contro 11 e concede appena 7 gratuiti contro i 21 commessi dallo statunitense.