WTA Rouen, Danilovic sfiderà Elina Svitolina per il titolo

Il torneo di Rouen, WTA 250 sulla terra battuta, torna in campo per vivere il penultimo atto. È il momento delle semifinali. Saranno la serba Olga Danilovic, terza favorita del seeding, e l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero uno, a giocare la sfida che domani assegnerà il titolo.

Nel primo incontro Olga Danilovic piega 6-4 6-4, in un’ora e trentacinque minuti, l’olandese Suzane Lamens e ottiene così il pass per la sfida decisiva. Il primo set vive il momento di svolta nel settimo gioco quando la serba strappa il servizio alla sua avversaria, quarto break consecutivo nel parziale, alla prima opportunità, allunga sul 5-3 difendendo la sua battuta e chiude i conti, a 15, nel decimo game.

La numero tre del seeding non sfrutta la palla break nel terzo gioco della seconda frazione e ne salva, a sua volta, due nel sesto prima di operare lo strappo decisivo togliendo il servizio all’avversaria nel settimo game per il 4-3. La serba, una volta conquistato il vantaggio, non si volta più indietro e chiude i conti al decimo gioco quando sfrutta il secondo match point.

Non c’è storia nel secondo match. Elina Svitolina, testa di serie numero, uno, travolge 6-0 6-2, in un’ora e due minuti, la romena Gabriella Ruse. Inizio di partita da incubo per la giocatrice romena, che, in appena ventuno minuti, cede il primo parziale conquistando solamente sei punti. La numero novanta del ranking prova a scuotersi, difende il servizio inziale della seconda partita annullando tre palle break e tiene fino al 2-2. La differenza di valori però è netta, l’ucraina cambia passo, conquista quattro game di fila e chiude il match.