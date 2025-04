ATP Barcellona 2025: Alcaraz in finale, Fils evanescente

Per la terza volta in carriera Carlos Alcaraz raggiunge la finale dell’ATP 500 di Barcellona. Il tradizionale torneo catalano lo vedrà sfidare, in un confronto tra classe 2003, il danese Holger Rune. Niente da fare per Arthur Fils: il francese, autore di una prova non delle sue migliori (in parte per meriti altrui, in parte per demeriti propri), è costretto a cedere per 6-2 6-4.

Nel primo set l’andamento è anche piuttosto particolare, volendolo vedere in questo modo: dopo due game non del tutto banali (anche se senza chance da una parte o dall’altra), è Fils il primo a perdere la battuta. E di fatto questo lancia un parziale di cinque giochi consecutivi a favore di Alcaraz, che comunque è costretto, nei suoi turni di servizio, a faticare. In particolare, sul 2-1 è costretto ai vantaggi e sul 4-1 deve annullare una palla break, ma la situazione finisce per vederlo in controllo nelle fasi che contano. E che lo portano al 6-2.

Il prosieguo, per Fils, è complicato almeno quanto tutto il parziale d’apertura. Subito due palle break da annullare nel primo game, ma è nel terzo che Alcaraz prende il vantaggio che non intende in alcun modo mollare. E, in effetti, non lo molla, costringendo il transalpino a inventarsi, a volte senza esito, soluzioni molto complicate e dimostrandosi in forma di fronte al suo pubblico. Il murciano fa di tutto per chiudere sul 5-3, ma non ci riesce e allora gli basta farlo pochi minuti dopo, pur con qualche brivido e al terzo match point.

Troppa l’efficacia odierna di Alcaraz in senso assoluto: 74%-64% con le prime in campo, 77%-58% con i punti vinti sulla prima, per quello che è il suo nono successo consecutivo, includendo anche Montecarlo. Il tutto senz’aver ancora perso un set in terra catalana: fondamentalmente, Rune è avvisato (anche se pure il danese ha a sua volta lanciato segnali).